В Калифорнии самолет приземлился на автомобильную трассу

Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на автомагистраль в городе
Коста-Меса (штат Калифорния).
Как сообщает телеканал NBC, никто из находившихся на борту не пострадал. А водители на автотрассе отделались легким испугом.
Экстренная посадку произошла из-за неполадок в двигателе. Самолет направлялся в аэропорт им. Джона Уэйна в округе Ориндж.
Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование инцидента.
Экстренная посадку произошла из-за неполадок в двигателе. Самолет направлялся в аэропорт им. Джона Уэйна в округе Ориндж.
Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование инцидента.
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