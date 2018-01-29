Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    В Калифорнии самолет приземлился на автомобильную трассу. США, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Калифорнии самолет приземлился на автомобильную трассу

    В Калифорнии самолет приземлился на автомобильную трассу

    комментировать
    • Фото: @doracocheer / twitter.com
    В Калифорнии самолет приземлился на автомобильную трассу

    В Калифорнии самолет приземлился на автомобильную трассу

    В Калифорнии самолет приземлился на автомобильную трассу
    • Фото: @doracocheer / twitter.com

      • Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на автомагистраль в городе Коста-Меса (штат Калифорния).

      Как сообщает телеканал NBC, никто из находившихся на борту не пострадал. А водители на автотрассе отделались легким испугом.

      Экстренная посадку произошла из-за неполадок в двигателе. Самолет направлялся в аэропорт им. Джона Уэйна в округе Ориндж.

      Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование инцидента.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru