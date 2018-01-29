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    Дворкович: Россия ждет от Египта подписания соглашения по авиабезопасности

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    Дворкович: Россия ждет от Египта подписания соглашения по авиабезопасности

    Дворкович: Россия ждет от Египта подписания соглашения по авиабезопасности

    Соглашение по авиабезопасности полетов между Россией и Египтом подготовлено, российская сторона ожидает подписания документа египетской стороной

    О готовности документа по авиабезопасности ТАСС сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

    Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ: «Мы изначально говорили, что должно быть соглашение, которое касается вопросов безопасности. Оно было подготовлено. Я так понимаю, что египетская сторона его готова подписать, иначе бы не возобновилась (дискуссия)».

    Ранее в Минтрансе отмечали, что регулярные воздушные перевозки между Москвой и Каиром могут начаться в середине февраля. В начале января президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.

    Авиасообщение с Египтом было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 россиян и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

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