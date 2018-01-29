Власти Москвы призвали отказаться от поездок на авто по заснеженным дорогам

Столичные коммунальщики пытаются справиться с последствиями ночного снегопада и утренней метели. Движение на дорогах Москвы заметно осложнилось, горожане стоят в длинных пробках и рискуют опоздать на работу.
Загруженность Рублёвского шоссе этим утром оценивается в 8 баллов, что на 4 балла выше обычного. 20-километровый затор образовался на Ленинградском шоссе от поворота на Перепечино до улицы Зои и Александра Космодемьянских. На 13 километров растянулась пробка на Новорязанском шоссе от деревни Чулково до Лыткаринского шоссе.
Четырех баллов достигла загруженность Кутузовского проспекта, по которому обычно в это время суток машины едут свободно. Сервис «Яндекс.Пробки» в 9:00 оценивал ситуацию с заторами в 8 баллов.
Департамент транспорта Москвы предупредил водителей, что в такую погоду на дорогах ухудшается видимость и возрастает риск ДТП, а это приводит к осложнению и без того непростой ситуации в городе.
Из заявления департамента транспорта г. Москвы: «Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях».
В столичном транспортном департаменте напомнили, что сегодня в Москве будет идти снег, возможны снежные заносы, на дорогах будет скользко. Городские власти Москвы просят водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и требования знаков, держать дистанцию, не превышать скорость и не позволять себе необдуманных маневров.
Четырех баллов достигла загруженность Кутузовского проспекта, по которому обычно в это время суток машины едут свободно. Сервис «Яндекс.Пробки» в 9:00 оценивал ситуацию с заторами в 8 баллов.
Департамент транспорта Москвы предупредил водителей, что в такую погоду на дорогах ухудшается видимость и возрастает риск ДТП, а это приводит к осложнению и без того непростой ситуации в городе.
Из заявления департамента транспорта г. Москвы: «Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях».
В столичном транспортном департаменте напомнили, что сегодня в Москве будет идти снег, возможны снежные заносы, на дорогах будет скользко. Городские власти Москвы просят водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и требования знаков, держать дистанцию, не превышать скорость и не позволять себе необдуманных маневров.
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