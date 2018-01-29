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    Власти Москвы призвали отказаться от поездок на авто по заснеженным дорогам

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    • Фото: Питалев Илья / ТАСС
    Власти Москвы призвали отказаться от поездок на авто по заснеженным дорогам

    Власти Москвы призвали отказаться от поездок на авто по заснеженным дорогам

    Власти Москвы призвали отказаться от поездок на авто по заснеженным дорогам
  • Фото: Питалев Илья / ТАСС

    • Столичные коммунальщики пытаются справиться с последствиями ночного снегопада и утренней метели. Движение на дорогах Москвы заметно осложнилось, горожане стоят в длинных пробках и рискуют опоздать на работу.

    Загруженность Рублёвского шоссе этим утром оценивается в 8 баллов, что на 4 балла выше обычного. 20-километровый затор образовался на Ленинградском шоссе от поворота на Перепечино до улицы Зои и Александра Космодемьянских. На 13 километров растянулась пробка на Новорязанском шоссе от деревни Чулково до Лыткаринского шоссе.

    Четырех баллов достигла загруженность Кутузовского проспекта, по которому обычно в это время суток машины едут свободно. Сервис «Яндекс.Пробки» в 9:00 оценивал ситуацию с заторами в 8 баллов.

    Департамент транспорта Москвы предупредил водителей, что в такую погоду на дорогах ухудшается видимость и возрастает риск ДТП, а это приводит к осложнению и без того непростой ситуации в городе.

    Из заявления департамента транспорта г. Москвы: «Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях».

    смотретьМетель осложнила движение на московских улицах
    Метель осложнила движение на московских улицах
    В столичном транспортном департаменте напомнили, что сегодня в Москве будет идти снег, возможны снежные заносы, на дорогах будет скользко. Городские власти Москвы просят водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и требования знаков, держать дистанцию, не превышать скорость и не позволять себе необдуманных маневров.

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