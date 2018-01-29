К Масленице Москву украсят сотни плакатов с блинами и самоварами

Власти российской столицы решили перед Масленицей создать москвичам праздничное настроение. По всему городу решено развесить плакаты и цифровые открытки с изображением блинов и самоваров.
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, на улицах появятся более 500 плакатов и билбордов.
Пресс-служба департамента СМИ и рекламы: «Яркие открытки с румяными блинами и расписными самоварами начнут размещать по всей Москве 5 февраля. Они напомнят горожанам, что в этом году масленичная неделя пройдет с 12-го по 18 февраля».
Поздравительные видеоролики будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате, а также на медиафасадах Центрального телеграфа на Тверской. Более 200 открыток развесят по остановкам общественного транспорта, в витринах киосков «Пресса» и на афишных стендах.
Также более 250 цифровых билбордов размером 3 на 6 метров поздравят москвичей с Масленицей на проспекте Мира, Ленинградском, Варшавском, Звенигородском и Каширском шоссе. В столице во второй раз проводится фестиваль «Московская Масленица». Гулянья пройдут на 25 городских площадках с 9-го по 18 февраля.
Пресс-служба департамента СМИ и рекламы: «Яркие открытки с румяными блинами и расписными самоварами начнут размещать по всей Москве 5 февраля. Они напомнят горожанам, что в этом году масленичная неделя пройдет с 12-го по 18 февраля».
Поздравительные видеоролики будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате, а также на медиафасадах Центрального телеграфа на Тверской. Более 200 открыток развесят по остановкам общественного транспорта, в витринах киосков «Пресса» и на афишных стендах.
Также более 250 цифровых билбордов размером 3 на 6 метров поздравят москвичей с Масленицей на проспекте Мира, Ленинградском, Варшавском, Звенигородском и Каширском шоссе. В столице во второй раз проводится фестиваль «Московская Масленица». Гулянья пройдут на 25 городских площадках с 9-го по 18 февраля.
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