В Кабуле боевики напали на военную академию

Отряд боевиков совершил нападение на военную академию в столице Афганистана.
Власти Кабула сообщили, что в понедельник утром группа неизвестных напала на национальный оборонный университет имени Маршала Фахима. В настоящий момент в здании идет перестрелка, слышны взрывы, сообщает телеканал Tolo News.
Дороги, ведущие к учебному заведению, перекрыты. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
Дороги, ведущие к учебному заведению, перекрыты. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
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