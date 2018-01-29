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    В Кабуле боевики напали на военную академию

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    • Фото: Reuters © 2018, Mohammad Ismail
    В Кабуле боевики напали на военную академию

    В Кабуле боевики напали на военную академию

    В Кабуле боевики напали на военную академию
  • Фото: Reuters © 2018, Mohammad Ismail

    • Отряд боевиков совершил нападение на военную академию в столице Афганистана.

    Власти Кабула сообщили, что в понедельник утром группа неизвестных напала на национальный оборонный университет имени Маршала Фахима. В настоящий момент в здании идет перестрелка, слышны взрывы, сообщает телеканал Tolo News.

    Дороги, ведущие к учебному заведению, перекрыты. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

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