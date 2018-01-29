Шик, блеск, красота: аргентинские танцоры съехались на карнавал

В Аргентине, где сейчас жаркое лето, зажигают танцоры. Там в разгаре знаменитый карнавал, который по масштабу не уступает бразильскому и считается самым продолжительным в мире, так как длится больше 2 месяцев.

Центральное событие фестиваля — соревнования школ самбы. Посмотреть незабываемое зрелище собрались туристы со всего континента.



В неформальном соревновании на самое впечатляющее шоу участвуют 3 группы, в каждой может быть не больше 300 человек, а костюмы должны относиться к одной теме. Оценивают не только красочное одеяние, но и хореографические способности выступающих.