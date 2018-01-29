В Москве заложат камень в основание памятника жертвам холокоста

В Россию на мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв холокоста, прилетит
премьер-министр Израиля. Биньямин Нетаньяху вместе с Владимиром Путиным посетит еврейский музей и центр толерантности в Москве.
На территории музея заложат камень в основание будущего памятника героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто. В 75-ю годовщину восстания заключенных в лагере Собибор в центре толерантности откроется выставка «Победившие смерть». Также в музее покажут фрагмент фильма об организаторе восстания Александре Печерском.
Картину «Собибор» снял Константин Хабенский, он же исполнил главную роль. О работе над картиной артист рассказал в интервью программе «Итоги недели».
Константин Хабенский, артист: «Я знаю, что Печерскому сначала хотели присвоить звание, а потом забыли. Может быть, оценка нашего мощного государства под названием Советский Союз была такова: жив, скажи спасибо. Вот, наверное, почему мы совершенно неожиданно спустя полвека узнали, что был такой лагерь».
Именем Александра Печерского решено назвать одну из московских улиц.
Картину «Собибор» снял Константин Хабенский, он же исполнил главную роль. О работе над картиной артист рассказал в интервью программе «Итоги недели».
Константин Хабенский, артист: «Я знаю, что Печерскому сначала хотели присвоить звание, а потом забыли. Может быть, оценка нашего мощного государства под названием Советский Союз была такова: жив, скажи спасибо. Вот, наверное, почему мы совершенно неожиданно спустя полвека узнали, что был такой лагерь».
Именем Александра Печерского решено назвать одну из московских улиц.
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