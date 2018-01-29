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    В Москве заложат камень в основание памятника жертвам холокоста. история, Великая Отечественная война, Путин, памятники, холокост, Хабенский, фашизм, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве заложат камень в основание памятника жертвам холокоста

    В Москве заложат камень в основание памятника жертвам холокоста

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    В Москве заложат камень в основание памятника жертвам холокоста

    В Москве заложат камень в основание памятника жертвам холокоста

      В Россию на мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв холокоста, прилетит премьер-министр Израиля. Биньямин Нетаньяху вместе с Владимиром Путиным посетит еврейский музей и центр толерантности в Москве.

      На территории музея заложат камень в основание будущего памятника героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто. В 75-ю годовщину восстания заключенных в лагере Собибор в центре толерантности откроется выставка «Победившие смерть». Также в музее покажут фрагмент фильма об организаторе восстания Александре Печерском.

      Картину «Собибор» снял Константин Хабенский, он же исполнил главную роль. О работе над картиной артист рассказал в интервью программе «Итоги недели».

      Константин Хабенский, артист: «Я знаю, что Печерскому сначала хотели присвоить звание, а потом забыли. Может быть, оценка нашего мощного государства под названием Советский Союз была такова: жив, скажи спасибо. Вот, наверное, почему мы совершенно неожиданно спустя полвека узнали, что был такой лагерь».

      Именем Александра Печерского решено назвать одну из московских улиц.

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