В Париже после продолжительных ливней Сена вышла из берегов

Французская столица в эти дни напоминает Венецию. После ливней Сена вышла из берегов и затопила город.
Пик паводка ожидается этим утром, в некоторых районах города уровень воды поднялся почти на 6 метров выше нормы. Затоплены набережные, закрыто движение поездов по одной из линий, остановлена навигация судов. Исключение сделали только для спасательных лодок. Накануне глава парижской полиции заявил о том, что примерно 1,5 тысячи человек должны были покинуть свои дома из-за паводка.
Мишель Дельпюэш, глава полиции г. Парижа: «Есть некая путаница. Я хочу, чтобы были подведены точные подсчеты. На деле сейчас чуть менее полутора тысяч человек должны были покинуть свои жилища».
Музейщики в спешке спасают бесценные коллекции. Все нижние галереи Лувра закрыты для посещений.
Уровень воды в Сене из-за сильных дождей остается повышенным с начала недели. В воскресенье он составлял около 5,9 метра и был близок к отметке, достигнутой во время наводнения 2016 года.
Мишель Дельпюэш, глава полиции г. Парижа: «Есть некая путаница. Я хочу, чтобы были подведены точные подсчеты. На деле сейчас чуть менее полутора тысяч человек должны были покинуть свои жилища».
Музейщики в спешке спасают бесценные коллекции. Все нижние галереи Лувра закрыты для посещений.
Уровень воды в Сене из-за сильных дождей остается повышенным с начала недели. В воскресенье он составлял около 5,9 метра и был близок к отметке, достигнутой во время наводнения 2016 года.
Комментарии