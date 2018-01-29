Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    В Париже после продолжительных ливней Сена вышла из берегов. Париж, Франция, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Париже после продолжительных ливней Сена вышла из берегов

    В Париже после продолжительных ливней Сена вышла из берегов

    комментировать
    В Париже после продолжительных ливней Сена вышла из берегов

    В Париже после продолжительных ливней Сена вышла из берегов

    В Париже после продолжительных ливней Сена вышла из берегов

      Французская столица в эти дни напоминает Венецию. После ливней Сена вышла из берегов и затопила город.

      Пик паводка ожидается этим утром, в некоторых районах города уровень воды поднялся почти на 6 метров выше нормы. Затоплены набережные, закрыто движение поездов по одной из линий, остановлена навигация судов. Исключение сделали только для спасательных лодок. Накануне глава парижской полиции заявил о том, что примерно 1,5 тысячи человек должны были покинуть свои дома из-за паводка.

      Мишель Дельпюэш, глава полиции г. Парижа: «Есть некая путаница. Я хочу, чтобы были подведены точные подсчеты. На деле сейчас чуть менее полутора тысяч человек должны были покинуть свои жилища».

      Музейщики в спешке спасают бесценные коллекции. Все нижние галереи Лувра закрыты для посещений.

      Уровень воды в Сене из-за сильных дождей остается повышенным с начала недели. В воскресенье он составлял около 5,9 метра и был близок к отметке, достигнутой во время наводнения 2016 года.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru