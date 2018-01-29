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    «Это шанс установить мир»: участники конгресса сирийского нацдиалога съезжаются в Сочи. ООН, Сирия, Сочи, войны и вооруженные конфликты, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Это шанс установить мир»: участники конгресса сирийского нацдиалога съезжаются в Сочи

    «Это шанс установить мир»: участники конгресса сирийского нацдиалога съезжаются в Сочи

    1 комментарий
    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    «Это шанс установить мир»: участники конгресса сирийского нацдиалога съезжаются в Сочи

    «Это шанс установить мир»: участники конгресса сирийского нацдиалога съезжаются в Сочи

    «Это шанс установить мир»: участники конгресса сирийского нацдиалога съезжаются в Сочи
    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

      • В Сочи приземлился первый рейс из Дамаска, доставивший в курортный город участников конгресса сирийского национального диалога. Форум откроется уже сегодня.

      На конгресс соберутся не только политики самых разных взглядов, но и члены профсоюзов, студенты. Российский МИД пригласил также представителей Египта, Иордании, Ирака, Ливана, Саудовской Аравии, Казахстана и наблюдателей ООН.

      Абдулджалил аль-Саед, представитель астанинской платформы сирийской оппозиции: «Россия имеет контакты с самыми различными сторонами и способна обязать стороны следовать по мирному пути. Сочи — это шанс установить мир и зародить надежды в сердцах сирийских граждан, которые сейчас думают, что другие страны их судьба не интересует».

      Марам Дауд, представитель правозащитного движения КАМХ: «Сирия — это страна различных этнических и религиозных групп. В будущем Сирия должна стать безопасной страной и нейтральной для всех своих жителей».

      Политики и дипломаты подчеркивают, что Сочи — это не замена женевскому формату, а способ расшевелить переговорщиков.






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