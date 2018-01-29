«Это шанс установить мир»: участники конгресса сирийского нацдиалога съезжаются в Сочи

В Сочи приземлился первый рейс из Дамаска, доставивший в курортный город участников конгресса сирийского национального диалога. Форум откроется уже сегодня.
На конгресс соберутся не только политики самых разных взглядов, но и члены профсоюзов, студенты. Российский МИД пригласил также представителей Египта, Иордании, Ирака, Ливана, Саудовской Аравии, Казахстана и наблюдателей ООН.
Абдулджалил аль-Саед, представитель астанинской платформы сирийской оппозиции: «Россия имеет контакты с самыми различными сторонами и способна обязать стороны следовать по мирному пути. Сочи — это шанс установить мир и зародить надежды в сердцах сирийских граждан, которые сейчас думают, что другие страны их судьба не интересует».
Марам Дауд, представитель правозащитного движения КАМХ: «Сирия — это страна различных этнических и религиозных групп. В будущем Сирия должна стать безопасной страной и нейтральной для всех своих жителей».
Политики и дипломаты подчеркивают, что Сочи — это не замена женевскому формату, а способ расшевелить переговорщиков.
Абдулджалил аль-Саед, представитель астанинской платформы сирийской оппозиции: «Россия имеет контакты с самыми различными сторонами и способна обязать стороны следовать по мирному пути. Сочи — это шанс установить мир и зародить надежды в сердцах сирийских граждан, которые сейчас думают, что другие страны их судьба не интересует».
Марам Дауд, представитель правозащитного движения КАМХ: «Сирия — это страна различных этнических и религиозных групп. В будущем Сирия должна стать безопасной страной и нейтральной для всех своих жителей».
Политики и дипломаты подчеркивают, что Сочи — это не замена женевскому формату, а способ расшевелить переговорщиков.
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