Охранников в метро вооружат электрошокерами

Правительство поддержало законопроект, разрешающий охранникам в метро, электричках, на вокзалах и в аэропортах пользоваться электрошокерами.
Законопроект разработали сенаторы Алексей Кондратьев, Михаил Козлов и депутат Госдумы Анатолий Выборный. По данным «Известий», документ уже поддержали в правительстве.
Инициаторы закона предлагают дополнительно вооружить транспортных охранников гражданским оружием самообороны. Речь прежде всего идет об электрошокерах, которыми сейчас могут пользоваться полицейские, сотрудники ЧОПов и вневедомственной охраны, судебные приставы и обычные граждане. Однако транспортным службам их пока не выдают.
Кроме того, законопроект предполагает, что объекты с самой высокой проходимостью будут охраняться с огнестрельным оружием.
Отмечается, что инициатива направлена на усиление террористической безопасности транспортных объектов.
Инициаторы закона предлагают дополнительно вооружить транспортных охранников гражданским оружием самообороны. Речь прежде всего идет об электрошокерах, которыми сейчас могут пользоваться полицейские, сотрудники ЧОПов и вневедомственной охраны, судебные приставы и обычные граждане. Однако транспортным службам их пока не выдают.
Кроме того, законопроект предполагает, что объекты с самой высокой проходимостью будут охраняться с огнестрельным оружием.
Отмечается, что инициатива направлена на усиление террористической безопасности транспортных объектов.
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