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    Охранников в метро вооружат электрошокерами

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    Охранников в метро вооружат электрошокерами

    Охранников в метро вооружат электрошокерами

    Правительство поддержало законопроект, разрешающий охранникам в метро, электричках, на вокзалах и в аэропортах пользоваться электрошокерами.

    Законопроект разработали сенаторы Алексей Кондратьев, Михаил Козлов и депутат Госдумы Анатолий Выборный. По данным «Известий», документ уже поддержали в правительстве.

    Инициаторы закона предлагают дополнительно вооружить транспортных охранников гражданским оружием самообороны. Речь прежде всего идет об электрошокерах, которыми сейчас могут пользоваться полицейские, сотрудники ЧОПов и вневедомственной охраны, судебные приставы и обычные граждане. Однако транспортным службам их пока не выдают.

    Кроме того, законопроект предполагает, что объекты с самой высокой проходимостью будут охраняться с огнестрельным оружием.

    Отмечается, что инициатива направлена на усиление террористической безопасности транспортных объектов.

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