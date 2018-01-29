В России владельцев оружия могут обязать носить опознавательные знаки

В Госдуме разрабатывают законопроект, который обяжет владельцев огнестрельного оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки.
Нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического, которых в России насчитывается до 8 миллионов человек, сообщил автор инициативы замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.
Олег Нилов: «Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям».
Парламентарий отметил, что нарушение предписания повлечет наказание, а применение оружия при отсутствии специального жилета или жетона будет считаться отягчающим обстоятельством, даже если человек использовал его в оборонительных целях.
Нилов добавил, что в случае принятия закона оружие нельзя будет проносить в общественные места, увеселительные заведения и в транспорт. Пока же запрет на ношение оружия действует только в самолетах — на время полета его нужно сдавать.
Депутат также сообщил, что работает над законопроектом, запрещающим ношение холодного оружия с с длиной лезвия более пяти-шести сантиметров, сообщает «Парламентская газета».
Олег Нилов: «Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям».
Парламентарий отметил, что нарушение предписания повлечет наказание, а применение оружия при отсутствии специального жилета или жетона будет считаться отягчающим обстоятельством, даже если человек использовал его в оборонительных целях.
Нилов добавил, что в случае принятия закона оружие нельзя будет проносить в общественные места, увеселительные заведения и в транспорт. Пока же запрет на ношение оружия действует только в самолетах — на время полета его нужно сдавать.
Депутат также сообщил, что работает над законопроектом, запрещающим ношение холодного оружия с с длиной лезвия более пяти-шести сантиметров, сообщает «Парламентская газета».
Комментарии