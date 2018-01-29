Аксёнов: Крым стал «неприступной крепостью» после воссоединения с Россией

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ни один украинский президент не уделял полуострову столько внимания, сколько уделяет российский лидер Владимир Путин.
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Такое заявление Аксёнов сделал в интервью американской радиостанции National Public Radio (NPR). При этом глава Крыма подчеркнул, что полуостров навсегда вернулся в состав России и уже никогда не станет частью Украины.
Сергей Аксёнов: «Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели».
Аксёнов также отметил, что после воссоединения с Россией полуостров стал «неприступной крепостью», которой в военном плане ничего не угрожает. Помимо этого, он подчеркнул важность строительства Крымского моста, который откроется для автомобильного движения в этом году, а для железнодорожного — в 2019-м.
Отвечая на вопрос о местной экономике, Аксёнов заявил, что ограничительные меры на ней почти никак не отразились.
Ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Куницын рассказал, что украинские власти в 2014 году рассматривали вопрос о предоставлении Крыму широких полномочий и возвращению к конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению с Россией. Однако украинские власти «опоздали на неделю», так как не смогли вовремя сориентироваться и найти ответственного за принятие решений.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Однако в Москве не раз подчеркивали, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией. А президент Владимир Путин отмечал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».
Сергей Аксёнов: «Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели».
Аксёнов также отметил, что после воссоединения с Россией полуостров стал «неприступной крепостью», которой в военном плане ничего не угрожает. Помимо этого, он подчеркнул важность строительства Крымского моста, который откроется для автомобильного движения в этом году, а для железнодорожного — в 2019-м.
Отвечая на вопрос о местной экономике, Аксёнов заявил, что ограничительные меры на ней почти никак не отразились.
Ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Куницын рассказал, что украинские власти в 2014 году рассматривали вопрос о предоставлении Крыму широких полномочий и возвращению к конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению с Россией. Однако украинские власти «опоздали на неделю», так как не смогли вовремя сориентироваться и найти ответственного за принятие решений.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Однако в Москве не раз подчеркивали, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией. А президент Владимир Путин отмечал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».
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