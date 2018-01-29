В Приморской тайге тигр напал на охотников

В Приморье двое охотников чуть не стали добычей тигра. Один из мужчин серьезно пострадал.
Всё произошло в воскресенье днем неподалеку от села Щербаковка в Ольгинском районе. Один из охотников, попавших в лапы хищника, получил рваные раны головы и левой руки. Его приятель не пострадал и смог отвезти раненого на машине в районную больницу.
Сейчас пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную администрацию.
По данным РИА Новости, на место выехали специалисты центра «Амурский тигр». Они отмечают, что пока достоверно неизвестно, был ли напавшим на охотников хищником именно тигр.
Сейчас пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную администрацию.
По данным РИА Новости, на место выехали специалисты центра «Амурский тигр». Они отмечают, что пока достоверно неизвестно, был ли напавшим на охотников хищником именно тигр.
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