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    На Камчатке четверо мужчин отравились в гараже, один погиб

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    На Камчатке четверо мужчин отравились в гараже, один погиб

    На Камчатке четверо мужчин отравились в гараже, один погиб

    В одном из гаражей в городе Елизово на Камчатке найдены четверо отравившихся мужчин. Один из них погиб, еще трое находятся в коме.

    Отравившиеся мужчины 1992-го, 1990-го и 1989-го годов рождения были найдены в закрытом изнутри гараже общими знакомыми, которые и сообщили о произошедшем в полицию, а также вызвали скорую помощь. По предварительным данным, мужчины отравились неизвестным ядом.

    При осмотре помещения следователи нашли емкости, в которых, предположительно, находилась спиртосодержащая жидкость. Сейчас она направлена на экспертизу.

    По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по региону.

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