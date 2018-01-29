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    Трамп заявил о своей сверхпопулярности в Великобритании

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    Трамп заявил о своей сверхпопулярности в Великобритании

    Трамп заявил о своей сверхпопулярности в Великобритании

    Президент США Дональд Трамп считает, что он очень популярен в Великобритании.

    В интервью британскому телеканалу ITV американский лидер заявил, что уверен в своей популярности среди жителей Великобритании, от которых якобы получает огромную поддержку.

    Дональд Трамп: «Я очень популярен в вашей стране. Я получаю огромную поддержку от людей в Великобритании».

    Кроме того, Трамп пообещал, что после Brexit США заключат с Великобританией соглашение и станут для нее «великим торговым партнером». При этом он отметил, что в отличие от Терезы Мэй, вел бы переговоры по Brexit с более жестких позиций.

    Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила Трампа посетить Соединенное Королевство с госвизитом, однако этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей британской общественности. Петицию против визита Трампа подписали 1,85 млн человек. После этого визит был отложен на неопределенный срок. А 12 января 2018 года Трамп отказался поехать в Лондон на открытие там нового здания американского посольства.

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