Роспотребнадзор предупредил российских туристов о появлении в ряде прибрежных провинций Турции комаров — переносчиков вируса Зика.
В ведомстве отметили, что опасные насекомые выявлены в прибрежных провинциях Артвин, Ризе, Трабзон.
Роспотребнадзор: «По данным Министерства здравоохранения Турции на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие
переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом, после посещения Кубы».
Отмечается, что ареал обитания комаров может распространится также на центральные районы Турции и северное побережье Черного моря.
Лихорадка Зика, переносчиком которой является комар Aedes aegypti, впервые была выявлена в Угандев 1947 году. Поначалу эта болезнь не считалась опасной, однако во время вспышки заболевания в Бразилии в 2015 году проявилась ранее не отмечавшаяся способность вируса вызывать тяжелые врожденные дефекты. Предполагается, что вирус вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.
В 2016 году ВОЗ признала, что «вирус Зика и связанные с ним последствия остаются значительным и долгосрочным вызовом в сфере здравоохранения, требующим интенсивных действий». К январю 2017 года число стран, в которых были зарегистрированы случаи передачи инфекции, достигало 76.
В феврале 2017 года в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России зарегистрированы 18 подтвержденных случаев попадания вируса Зика в страну.
Роспотребнадзор: «По данным Министерства здравоохранения Турции на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие
переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом, после посещения Кубы».
Отмечается, что ареал обитания комаров может распространится также на центральные районы Турции и северное побережье Черного моря.
Лихорадка Зика, переносчиком которой является комар Aedes aegypti, впервые была выявлена в Угандев 1947 году. Поначалу эта болезнь не считалась опасной, однако во время вспышки заболевания в Бразилии в 2015 году проявилась ранее не отмечавшаяся способность вируса вызывать тяжелые врожденные дефекты. Предполагается, что вирус вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.
В 2016 году ВОЗ признала, что «вирус Зика и связанные с ним последствия остаются значительным и долгосрочным вызовом в сфере здравоохранения, требующим интенсивных действий». К январю 2017 года число стран, в которых были зарегистрированы случаи передачи инфекции, достигало 76.
В феврале 2017 года в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России зарегистрированы 18 подтвержденных случаев попадания вируса Зика в страну.
Вирус Зика: чем опасна страшная инфекцияНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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