На конгресс в Сочи соберутся представители всех слоев сирийского общества

В понедельник в Сочи стартует Конгресс национального диалога Сирии. По словам организаторов, на конгресс приглашены порядка 1 тысячи 600 человек, представляющих все слои сирийского общества.
Организаторы отметили, что большинство участников конгресса составляют арабы, однако на форуме будут присутствовать и представители курдов, езидов, друзов среди прочих этносов Сирии.
Из сообщения организаторов конгресса: «Всего на конгресс приглашены более 1600 делегатов, представляющих все слои сирийского общества. По национальному составу большинство делегатов составят арабы — 94,5%, однако представлены также курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы».
Как ожидается, правительственную делегацию возглавит советник главы МИД Сирии Фарук Арнус. Также в нее войдут директоры профильных департаментов министерства иностранных дел страны. По предварительным данным, число делегатов из Сирии составит около 1 тысячи 300 человек, в число которых войдут представители внутренней оппозиции из состава Народного совета Сирии, ключевые политические партии, религиозные деятели всех конфессий, старейшины, шейхи и представители племен, профсоюзы и творческие организации, а также национальные меньшинства.
Внешнюю оппозицию представят «Московская платформа», «Астанинская платформа», движение «Сирия Завтра», «Гражданское движение» и «Национальный координационный комитет за демократические перемены».
Делегацию Турции возглавит замглавы МИД, Ирана — помощник главы МИД Хоссейн Джабер Ансари, российскую — спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. В работе конгресса примет участие и глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин принимать участие в конгрессе не планирует. Франция, Великобритания, США, Саудовская Аравия, Китай и Иордания пока не сделали официальных заявлений об участии в работе форума.
В качестве наблюдателей на конгресс приглашены представители ООН, страны-постоянные члены Совбеза, а также Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Иордания и Казахстан. Свое участие в мероприятии уже подтвердил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Конгресс национального диалога станет первой с начала конфликта в 2011 году попыткой собрать на одной переговорной площадке такой широкий состав участников. Основная цель форума, как неоднократно подчеркивали в Москве, — оживить процесс политического урегулирования в Сирии. Первым этапом на этом пути должно стать создание новой конституции Сирии, которая уже много месяцев обсуждается в том числе и в Женеве. Поэтому ключевым вопросом форума, по данным РИА Новости, станет формирование конституционной комиссии с участием делегации официального Дамаска и оппозиции.
Мероприятие пройдет в здании бывшего Главного медиацентра сочинской Олимпиады площадью выше 158 тысяч квадратных метров. К организации работы форума привлечены 190 волонтеров из российских вузов, в том числе в качестве переводчиков.
Первые участники конгресса прибыли в Сочи в воскресенье поздно вечером. Основная часть мероприятия пройдет 30 января.
Из сообщения организаторов конгресса: «Всего на конгресс приглашены более 1600 делегатов, представляющих все слои сирийского общества. По национальному составу большинство делегатов составят арабы — 94,5%, однако представлены также курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы».
Как ожидается, правительственную делегацию возглавит советник главы МИД Сирии Фарук Арнус. Также в нее войдут директоры профильных департаментов министерства иностранных дел страны. По предварительным данным, число делегатов из Сирии составит около 1 тысячи 300 человек, в число которых войдут представители внутренней оппозиции из состава Народного совета Сирии, ключевые политические партии, религиозные деятели всех конфессий, старейшины, шейхи и представители племен, профсоюзы и творческие организации, а также национальные меньшинства.
Внешнюю оппозицию представят «Московская платформа», «Астанинская платформа», движение «Сирия Завтра», «Гражданское движение» и «Национальный координационный комитет за демократические перемены».
Делегацию Турции возглавит замглавы МИД, Ирана — помощник главы МИД Хоссейн Джабер Ансари, российскую — спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. В работе конгресса примет участие и глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин принимать участие в конгрессе не планирует. Франция, Великобритания, США, Саудовская Аравия, Китай и Иордания пока не сделали официальных заявлений об участии в работе форума.
В качестве наблюдателей на конгресс приглашены представители ООН, страны-постоянные члены Совбеза, а также Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Иордания и Казахстан. Свое участие в мероприятии уже подтвердил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Конгресс национального диалога станет первой с начала конфликта в 2011 году попыткой собрать на одной переговорной площадке такой широкий состав участников. Основная цель форума, как неоднократно подчеркивали в Москве, — оживить процесс политического урегулирования в Сирии. Первым этапом на этом пути должно стать создание новой конституции Сирии, которая уже много месяцев обсуждается в том числе и в Женеве. Поэтому ключевым вопросом форума, по данным РИА Новости, станет формирование конституционной комиссии с участием делегации официального Дамаска и оппозиции.
Мероприятие пройдет в здании бывшего Главного медиацентра сочинской Олимпиады площадью выше 158 тысяч квадратных метров. К организации работы форума привлечены 190 волонтеров из российских вузов, в том числе в качестве переводчиков.
Первые участники конгресса прибыли в Сочи в воскресенье поздно вечером. Основная часть мероприятия пройдет 30 января.
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