Дело возбудили после убийства мужчины на западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины у подземного перехода на Славянском бульваре.
Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.
Юлия Иванова: «Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению».
По версии следствия, вечером 28 января у подземного перехода вблизи остановки общественного транспорта «Славянский бульвар» злоумышленник выстрелил из травматического пистолета в мужчину 1989 года рождения. От полученного ранения тот скончался на месте. Сыщики допрашивают очевидцев и осматривают место происшествия.
Ранее сообщалось, что выстрелы прозвучали во время ссоры, которая произошла между двумя мужчинами.
Юлия Иванова: «Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению».
По версии следствия, вечером 28 января у подземного перехода вблизи остановки общественного транспорта «Славянский бульвар» злоумышленник выстрелил из травматического пистолета в мужчину 1989 года рождения. От полученного ранения тот скончался на месте. Сыщики допрашивают очевидцев и осматривают место происшествия.
Ранее сообщалось, что выстрелы прозвучали во время ссоры, которая произошла между двумя мужчинами.
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