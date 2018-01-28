Танкер со сжиженным газом из России пришвартовался в американском порту

В американский порт прибыл танкер французской компании Engie с первой партией сжиженного газа с российского проекта «Ямал СПГ».
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Судно уже находится у терминала порта в Бостоне, сообщает Bloomberg.
Отметим, что танкер добрался до США еще в середине недели, после чего находился на рейде на некотором отдалении от берега.
Надо сказать, что первая партия сжиженного природного газа, добытого на проекте «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, добиралась в Штаты долго и с приключениями. Предполагалось, что судно прибудет в пункт назначения 20 января, однако в какой-то момент танкер даже развернулся обратно. Одни объясняли это напряженностью российско-американских отношений, а другие — погодой.
С момента отгрузки на Ямале газ несколько раз поменял владельца. Как отмечал глава Минэнерго Александр Новак, «молекулы российские, но газ уже не российский».
Отметим, что танкер добрался до США еще в середине недели, после чего находился на рейде на некотором отдалении от берега.
Надо сказать, что первая партия сжиженного природного газа, добытого на проекте «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, добиралась в Штаты долго и с приключениями. Предполагалось, что судно прибудет в пункт назначения 20 января, однако в какой-то момент танкер даже развернулся обратно. Одни объясняли это напряженностью российско-американских отношений, а другие — погодой.
С момента отгрузки на Ямале газ несколько раз поменял владельца. Как отмечал глава Минэнерго Александр Новак, «молекулы российские, но газ уже не российский».
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