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    Танкер со сжиженным газом из России пришвартовался в американском порту

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    Танкер со сжиженным газом из России пришвартовался в американском порту

    Танкер со сжиженным газом из России пришвартовался в американском порту

    В американский порт прибыл танкер французской компании Engie с первой партией сжиженного газа с российского проекта «Ямал СПГ».

    Судно уже находится у терминала порта в Бостоне, сообщает Bloomberg.

    Отметим, что танкер добрался до США еще в середине недели, после чего находился на рейде на некотором отдалении от берега.

    смотретьТанкер со сжиженным газом из России ждет разгрузки в порту Бостона
    Танкер со сжиженным газом из России ждет разгрузки в порту Бостона
    Надо сказать, что первая партия сжиженного природного газа, добытого на проекте «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, добиралась в Штаты долго и с приключениями. Предполагалось, что судно прибудет в пункт назначения 20 января, однако в какой-то момент танкер даже развернулся обратно. Одни объясняли это напряженностью российско-американских отношений, а другие — погодой.

    С момента отгрузки на Ямале газ несколько раз поменял владельца. Как отмечал глава Минэнерго Александр Новак, «молекулы российские, но газ уже не российский».

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