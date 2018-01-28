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    В Москве неадекватная пассажирка попыталась прорваться в кабину пилотов

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    В Москве неадекватная пассажирка попыталась прорваться в кабину пилотов

    В Москве неадекватная пассажирка попыталась прорваться в кабину пилотов

    В столичном аэропорту Внуково женщину сняли с рейса в Дубай.

    Сначала неадекватная женщина решила закурить на борту самолета, а потом и вовсе заявила, что у нее было видение, и попыталась попасть в кабину пилотов.

    В результате пассажирку решили вывести из самолета. В аэропорту женщину, которая, по предварительным данным, находилась в состоянии наркотического опьянения, встретили полицейские.

    Как сообщает «Пятый канал», из-за инцидента вылет пришлось задержать на 40 минут.

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