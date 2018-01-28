В Москве неадекватная пассажирка попыталась прорваться в кабину пилотов

В столичном аэропорту Внуково женщину сняли с рейса в Дубай.
Сначала неадекватная женщина решила закурить на борту самолета, а потом и вовсе заявила, что у нее было видение, и попыталась попасть в кабину пилотов.
В результате пассажирку решили вывести из самолета. В аэропорту женщину, которая, по предварительным данным, находилась в состоянии наркотического опьянения, встретили полицейские.
Как сообщает «Пятый канал», из-за инцидента вылет пришлось задержать на 40 минут.
В результате пассажирку решили вывести из самолета. В аэропорту женщину, которая, по предварительным данным, находилась в состоянии наркотического опьянения, встретили полицейские.
Как сообщает «Пятый канал», из-за инцидента вылет пришлось задержать на 40 минут.
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