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    Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы на парики для больных детей

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    Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы на парики для больных детей

    Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы на парики для больных детей

    Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы на парики для больных детей
  • Фото: Associated Press © 2018, Dominic Lipinski, Eddie Mulholland

    • Часть волос герцогини Кембриджской Кейт передали на изготовление париков для болеющих раком детей.

    Парикмахер отрезал 36-летней герцогине около 18 сантиметров волос. Затем их передали организации, которая делает парики для детей, потерявших свои волосы из-за химиотерапии.

    Как сообщает Daily Mail, около четырех месяцев назад стилист заявил Кейт Миддлтон, что ей пора укоротить волосы. Тогда герцогине и пришла в голову идея отправить их в благотворительный фонд.

    Отмечается, что волосы герцогини были отправлены в фонд под чужим именем. Получатели будут считать, что волосы передала обычная женщина из района Кенсингтон.

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