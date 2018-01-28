Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы на парики для больных детей

Часть волос герцогини Кембриджской Кейт передали на изготовление париков для болеющих раком детей.
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Парикмахер отрезал 36-летней герцогине около 18 сантиметров волос. Затем их передали организации, которая делает парики для детей, потерявших свои волосы из-за химиотерапии.
Как сообщает Daily Mail, около четырех месяцев назад стилист заявил Кейт Миддлтон, что ей пора укоротить волосы. Тогда герцогине и пришла в голову идея отправить их в благотворительный фонд.
Отмечается, что волосы герцогини были отправлены в фонд под чужим именем. Получатели будут считать, что волосы передала обычная женщина из района Кенсингтон.
Как сообщает Daily Mail, около четырех месяцев назад стилист заявил Кейт Миддлтон, что ей пора укоротить волосы. Тогда герцогине и пришла в голову идея отправить их в благотворительный фонд.
Отмечается, что волосы герцогини были отправлены в фонд под чужим именем. Получатели будут считать, что волосы передала обычная женщина из района Кенсингтон.
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