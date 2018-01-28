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    Биологи нашли способ предотвратить комариные укусы

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    Биологи нашли способ предотвратить комариные укусы

    Биологи нашли способ предотвратить комариные укусы

    Биологи из Вашингтонского университета выяснили, что комары способны запоминать запахи своих жертв.

    В ходе эксперимента самок желтолихорадочного комара поместили в камеру, где находилась ткань с запахами людей и мышей. С помощью вибрации ученые симулировали защиту жертвы от укусов.

    Через 24 часа подопытных насекомых выпустили в помещение с двумя коридорами. В одном из них пахло прежними «жертвами», а в другом запаха не было. В результате комары полетели по коридору, в которому ничем не пахло.

    Биологи полагают, что запоминать запахи, ассоциируемые не только с опасностью, но и с «любимыми» жертвами, комарам помогает гормон дофамин. Ожидается, что открытие поможет в разработке средств борьбы с комарами, переносящими опасные заболевания. Дело в том, что нарушение выработки дофамина с помощью генной инженерии поможет отучить комаров узнавать запахи людей и заставит насекомых еще сильнее бояться резких движений, передает РИА Новости.

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