Биологи нашли способ предотвратить комариные укусы

Биологи из Вашингтонского университета выяснили, что комары способны запоминать запахи своих жертв.
В ходе эксперимента самок желтолихорадочного комара поместили в камеру, где находилась ткань с запахами людей и мышей. С помощью вибрации ученые симулировали защиту жертвы от укусов.
Через 24 часа подопытных насекомых выпустили в помещение с двумя коридорами. В одном из них пахло прежними «жертвами», а в другом запаха не было. В результате комары полетели по коридору, в которому ничем не пахло.
Биологи полагают, что запоминать запахи, ассоциируемые не только с опасностью, но и с «любимыми» жертвами, комарам помогает гормон дофамин. Ожидается, что открытие поможет в разработке средств борьбы с комарами, переносящими опасные заболевания. Дело в том, что нарушение выработки дофамина с помощью генной инженерии поможет отучить комаров узнавать запахи людей и заставит насекомых еще сильнее бояться резких движений, передает РИА Новости.
Через 24 часа подопытных насекомых выпустили в помещение с двумя коридорами. В одном из них пахло прежними «жертвами», а в другом запаха не было. В результате комары полетели по коридору, в которому ничем не пахло.
Биологи полагают, что запоминать запахи, ассоциируемые не только с опасностью, но и с «любимыми» жертвами, комарам помогает гормон дофамин. Ожидается, что открытие поможет в разработке средств борьбы с комарами, переносящими опасные заболевания. Дело в том, что нарушение выработки дофамина с помощью генной инженерии поможет отучить комаров узнавать запахи людей и заставит насекомых еще сильнее бояться резких движений, передает РИА Новости.
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