Спилберг снимет пятый фильм об Индиане Джонсе

Пятый фильм о приключениях Индианы Джонса выйдет в прокат 10 июля 2020 года.
Как сообщат The Independent, для съемок пятого фильма франшизы об Индиане Джонсе Спилберг приостановил работу над мюзиклом «Вестсайдская история».
Также известно, что исполнительным продюсером картины назначен Джордж Лукас, музыку напишет композитор Джон Уильямс. Индиану Джонс снова сыграет Харрисон Форд. Кто еще войдет в актерский состав, пока не сообщается.
Ранее СМИ писали, что в съемках не будет принимать участие Шайя ЛаБаф, который исполнял роль сына главного героя.
Также известно, что исполнительным продюсером картины назначен Джордж Лукас, музыку напишет композитор Джон Уильямс. Индиану Джонс снова сыграет Харрисон Форд. Кто еще войдет в актерский состав, пока не сообщается.
Ранее СМИ писали, что в съемках не будет принимать участие Шайя ЛаБаф, который исполнял роль сына главного героя.
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