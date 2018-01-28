Зоозащитники с ножами и арматурой устроили беспорядки у цирка во Львове

Во Львове акция против использования в цирке животных переросла в столкновения с полицией.
Акцию зоозащитники решили устроить под стенами Львовского государственного цирка. Сначала митингующие мирно раздавали людям листовки, в которых рассказывалось о жестоких методах дрессировки животных в цирках. Однако потом на площади перед цирком появились неизвестные, которые стали бросать дымовые шашки в сторону полиции и протестующих.
В результате правоохранители задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.
После того, как беспорядки стихли, посетителей пропустили в цирк, а большая часть участников митинга разошлась. Оставшихся зоозащитников полиция начала задерживать. Экологи оказали сопротивление. Как заявили в правоохранительных органах, у митингующих были с собой ножи и металлическую арматуру, передает «Львовский портал».
В результате правоохранители задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.
После того, как беспорядки стихли, посетителей пропустили в цирк, а большая часть участников митинга разошлась. Оставшихся зоозащитников полиция начала задерживать. Экологи оказали сопротивление. Как заявили в правоохранительных органах, у митингующих были с собой ножи и металлическую арматуру, передает «Львовский портал».
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