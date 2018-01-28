При падении автобуса с моста погибли 13 человек: видео

Микроавтобус с членами трех семей упал в реку с моста на западе Индии.
Трагедия произошла ночью в городе Колхапур. Водитель микроавтобуса, в котором находились члены трех семей, возвращавшиеся после посещения храма, внезапно потерял управление. В результате машина упала в реку с моста.
Жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе три женщины и семеро детей. Среди погибших оказался девятимесячный малыш. Еще три человека попали в больницу, передает Hindustan Times.
Жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе три женщины и семеро детей. Среди погибших оказался девятимесячный малыш. Еще три человека попали в больницу, передает Hindustan Times.
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