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    При падении автобуса с моста погибли 13 человек: видео. ДТП, Индия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри падении автобуса с моста погибли 13 человек: видео

    При падении автобуса с моста погибли 13 человек: видео

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    • Фото: Rushi Dahotre / youtube.com
    При падении автобуса с моста погибли 13 человек: видео

    При падении автобуса с моста погибли 13 человек: видео

    При падении автобуса с моста погибли 13 человек: видео
    • Фото: Rushi Dahotre / youtube.com

      • Микроавтобус с членами трех семей упал в реку с моста на западе Индии.

      Трагедия произошла ночью в городе Колхапур. Водитель микроавтобуса, в котором находились члены трех семей, возвращавшиеся после посещения храма, внезапно потерял управление. В результате машина упала в реку с моста.

      Жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе три женщины и семеро детей. Среди погибших оказался девятимесячный малыш. Еще три человека попали в больницу, передает Hindustan Times.

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