Британские военные просят денег на борьбу со «страшными русскими»

, глава Генштаба Сухопутных сил Великоритании: «Россия, я считаю, может начать враждебные действия против нас скорее, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем сделали ли бы мы в схожих обстоятельствах. Я не думаю, что все начнется со вторжения зеленых человечков. Они наверняка применят то, чего мы не ожидаем. Не нужно ориентироваться на то, что мы уже видели, и думать, что русские будут действовать по шаблону».Не нужно быть слишком проницательным, чтобы понять — здесь заявляется: давайте деньги, потому что лейтмотив 46-минутной речи посвященной исключительно российской угрозе, переплетается с мыслью, что британское вооружение устарело, британская армия устарела, давайте деньги — мы будем перевооружатся.Военным вторит британский премьер Тереза Мэй. На Даунинг-стрит, заявляют: Британия не должна терпеть российские выходки, Британия не должна ждать, пока Россия запугает ее до икоты, мы должны убедить Францию и выступить вместе против российской угрозы., колумнист газеты The Independent: «Ну подумайте, мало того, что Британия — член НАТО, я не представляю себе, что русские придут и будут с ней воевать. А вместе с Францией — что, русские не понимают, что такое две армии? Им это зачем?», журналист, заместитель редактора отдела международной информации газеты The Guardian: «Это же прозрачно: сначала с подачи Америки мы потратили все деньги на два гигантских авианосца, заявляя „а вдруг на нас нападет Аргентина, чем мы будем защищаться?“ А теперь стало понятно — авианосцы никчемные, это не современное оружие, надо что-то еще. И военные по старой памяти начали пугать угрозой Кремля — если 50 лет работало, почему сейчас не сработает?»Британское министерство обороны заявляет: российский военный бюджет — 46 млрд долларов, наш — 52, практически такой же, но мы еле выживаем, а русские смогли модернизировать армию., обозреватель газеты The Times: «Армия России модернизировалась, она 15 лет назад находились в полной разрухе, поэтому военные и заявляют не о том, что вы хотите сделать, а о том, что вы потенциально можете. Вы сейчас на гребне»., политик, журналист, бывший член парламента Великобритании: «Все понимают, что главная угроза — терроризм. Но с террористами воевать в Европе — больших денег не потратишь. На автоматах и пистолетах много не заработаешь. а тут — огромная страна»., барон, член Палаты лордов парламента Великобритании: «Но только одна неувязка. Генералы говорят, что самое страшное — это угроза гибридной войны, то есть русские нападут в Интернете. При всем уважении к армии, она что, защитит нас от хакеров? Или наши отряды в Германии — они что, тоже компьютеры будут защищать? Ну что за лукавство! С русскими можно спорить о Крыме, об Украине, но при чем тут армия? Насмотрелись, как они в Сирии стреляют?»Но призрак уже запущен — есть Швеция и Финляндия, не члены НАТО, которым уже пообещали: не вступите — защищать не будем. Финны ответили «„мы русских не боимся, они нас уважают“, но на всякий случай проверили силы безопасности и так же, как и шведы, открыли офисы наблюдения за идеологической угрозой. Еще есть Польша — где для снятия уровня тревоги населения уже выписали 620 миллионов евро на тиры».В принципе, когда Тереза Мэй говорит, что русские страшные и их надо боятся, понятно, что ей нужен враг — слишком много проблем. И внутри — с экономикой, и снаружи — с Евросоюзом из-за Brexit, и с Трампом — из-за того, что не могут договориться. Но и она, и те, кто ей вторит, не могут предложить никаких аргументов, кроме неких разговоров о киберпреступлениях в киберпространстве и своих ощущениях, которые они выдают в заявлениях. Но нельзя сказать, что в реальном мире эти разговоры не повлияют на двусторонние отношения и на то, как строятся в принципе отношения России и Великобритании.Подробнее — в материале программы « Итоги недели » с Ирадой Зейналовой.