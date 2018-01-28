Российские биатлонисты добыли серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который завершился в итальянском Риднау.
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Серебро завоевали Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Они уступили 11,7 секунды украинской команде, которая заняла первую строчку. Замкнули тройку призеров норвежцы.
Смешанная эстафета закрывала программу чемпионата Европы. В медальном зачете россияне стали третьими, завоевав пять медалей (золото, два серебра и две бронзы). Накануне лучшим в гонке преследования стал Логинов, который не сможет принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане из-за решение МОК.
Первое место в медальном зачете заняли французы (два золота, два серебра и бронза). А второй стала команда Украины (два золота и серебро).
Смешанная эстафета закрывала программу чемпионата Европы. В медальном зачете россияне стали третьими, завоевав пять медалей (золото, два серебра и две бронзы). Накануне лучшим в гонке преследования стал Логинов, который не сможет принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане из-за решение МОК.
Первое место в медальном зачете заняли французы (два золота, два серебра и бронза). А второй стала команда Украины (два золота и серебро).
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