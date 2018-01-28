В США во время стрельбы на автомойке погибли пять человек

Инцидент со стрельбой и большим числом погибших произошел на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания.
Как сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию, трагедия произошла в городе Мелкрофт в 80 километрах от Питтсубрга. Известно о пятерых погибших и одном раненом.
Из-за чего произошла перестрелка, пока не сообщается.
Из-за чего произошла перестрелка, пока не сообщается.
BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h— Gigi (@wpxigigi) 28 января 2018 г.
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