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    В США во время стрельбы на автомойке погибли пять человек

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    • Фото: @WPXI_Lori / twitter.com
    В США во время стрельбы на автомойке погибли пять человек

    В США во время стрельбы на автомойке погибли пять человек

    В США во время стрельбы на автомойке погибли пять человек
  • Фото: @WPXI_Lori / twitter.com

    • Инцидент со стрельбой и большим числом погибших произошел на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания.

    Как сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию, трагедия произошла в городе Мелкрофт в 80 километрах от Питтсубрга. Известно о пятерых погибших и одном раненом.

    Из-за чего произошла перестрелка, пока не сообщается.



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