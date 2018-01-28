В горах Красной Поляны на необорудованном склоне погиб лыжник

Трагедия произошла на сочинском курорте «Горки Город» в Красной Поляне недалеко от водопада Поликаря.
Как сообщили очевидцы, лыжник 35–40 лет сорвался со склона, катаясь вне горнолыжных трасс курорта. Сообщение о ЧП поступило на пульт МЧС в 14:00, через 20 минут спасатели были на месте и констатировали смерть пострадавшего.
Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России: «Несмотря на все предупреждающие об опасности знаки, расставленные на склонах, мужчина съехал на опаснейшую территорию даже для профессионально подготовленного человека».
Рядом с погибшим лыжником находились еще два человека, им на месте оказали медицинскую помощь и доставили в поселок.
Погибшего из-за сложного рельефа эвакуировали вертолетом МЧС России. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает РИА Новости.
Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России: «Несмотря на все предупреждающие об опасности знаки, расставленные на склонах, мужчина съехал на опаснейшую территорию даже для профессионально подготовленного человека».
Рядом с погибшим лыжником находились еще два человека, им на месте оказали медицинскую помощь и доставили в поселок.
Погибшего из-за сложного рельефа эвакуировали вертолетом МЧС России. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает РИА Новости.
Комментарии