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    В горах Красной Поляны на необорудованном склоне погиб лыжник

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    В горах Красной Поляны на необорудованном склоне погиб лыжник

    В горах Красной Поляны на необорудованном склоне погиб лыжник

    Трагедия произошла на сочинском курорте «Горки Город» в Красной Поляне недалеко от водопада Поликаря.

    Как сообщили очевидцы, лыжник 35–40 лет сорвался со склона, катаясь вне горнолыжных трасс курорта. Сообщение о ЧП поступило на пульт МЧС в 14:00, через 20 минут спасатели были на месте и констатировали смерть пострадавшего.

    Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России: «Несмотря на все предупреждающие об опасности знаки, расставленные на склонах, мужчина съехал на опаснейшую территорию даже для профессионально подготовленного человека».

    Рядом с погибшим лыжником находились еще два человека, им на месте оказали медицинскую помощь и доставили в поселок.

    Погибшего из-за сложного рельефа эвакуировали вертолетом МЧС России. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает РИА Новости.

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