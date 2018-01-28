В МВД пересчитали участников акций оппозиции

В МВД сообщили, что акции сторонников Алексея Навального в российских городах прошли без грубых нарушений порядка.
Всего оппозиционные выступления, согласованные с местными органами власти, состоялись в 46 субъектах РФ. В Екатеринбурге на акцию пришли менее тысячи человек, Новосибирске — 600, Нижнем Новгороде — 550, Красноярске, Томске, Владивостоке и Иркутске — около 200 человек.
Порядок обеспечивали полицейские, военнослужащие Росгвардии и представители народных дружин, сообщили в МВД РФ. Серьезных нарушений допущено не было.
В Москве около тысячи человек приняли участие в несогласованной акции на Тверской улице. Там был задержан и Алексей Навальный. Его доставили в отдел для составления протокола об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного порядка организации митинга», отметили в столичном главке МВД.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Порядок обеспечивали полицейские, военнослужащие Росгвардии и представители народных дружин, сообщили в МВД РФ. Серьезных нарушений допущено не было.
В Москве около тысячи человек приняли участие в несогласованной акции на Тверской улице. Там был задержан и Алексей Навальный. Его доставили в отдел для составления протокола об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного порядка организации митинга», отметили в столичном главке МВД.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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