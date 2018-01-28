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    На Украине снимают патриотический фильм про Петлюру

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    • Фото: YaroslawShmakov / twitter.com
    На Украине снимают патриотический фильм про Петлюру

    На Украине снимают патриотический фильм про Петлюру

    На Украине снимают патриотический фильм про Петлюру
  • Фото: YaroslawShmakov / twitter.com

    • Премьера кинокартины «Тайные дневники Симона Петлюры» ожидается в 2018 году.

    Цель создания картины о националисте Симоне Петлюре — продвижение патриотических настроений в обществе, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

    Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины: «Это означает, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания на Украине… Так будет и впредь».

    Также Розенко анонсировал скорую премьеру художественного фильма об участниках боя под Крутами, который состоялся 29 января 1918 года вблизи железнодорожной станции. В тот день 300 курсантов военной школы, студентов и гимназистов вступили в бой с Красной армией, отстаивая Украинскую народную республику.

    Симон Петлюра — предводитель националистического движения, в 1917–1921 годах боролся за независимость Украины. Прославился жестокими расправами со всеми несогласными и массовыми еврейскими погромами. После поражения бежал за границу и был убит в Париже евреем Шоломом Шварцбардом. Именем Петлюры на Украине названы улицы, а в 2017 года в Виннице был открыт первый в стране памятник этому военному.

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