На Украине снимают патриотический фильм про Петлюру

Премьера кинокартины «Тайные дневники Симона Петлюры» ожидается в 2018 году.

Цель создания картины о националисте Симоне Петлюре — продвижение патриотических настроений в обществе, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.



Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины: «Это означает, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания на Украине… Так будет и впредь».



Также Розенко анонсировал скорую премьеру художественного фильма об участниках боя под Крутами, который состоялся 29 января 1918 года вблизи железнодорожной станции. В тот день 300 курсантов военной школы, студентов и гимназистов вступили в бой с Красной армией, отстаивая Украинскую народную республику.



Симон Петлюра — предводитель националистического движения, в 1917–1921 годах боролся за независимость Украины. Прославился жестокими расправами со всеми несогласными и массовыми еврейскими погромами. После поражения бежал за границу и был убит в Париже евреем Шоломом Шварцбардом. Именем Петлюры на Украине названы улицы, а в 2017 года в Виннице был открыт первый в стране памятник этому военному.