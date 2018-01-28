Грабителя подмосковных геев отчислили из университета МВД

Курсант третьего курса Московского университета МВД отчислен
из-за подозрений в серии разбоев в Подмосковье.
Проверка в отношении курсанта началась после того, как он был задержан в подмосковном Королёве.
Как сообщили в МВД РФ, молодой человек отчислен из учебного учреждения. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее СМИ сообщали, что курсанта МВД задержали за то, что он грабил мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, с которыми знакомился в соцсетях и договаривался о встречах. По этой схеме были ограблены несколько гомосексуалистов.
Как сообщили в МВД РФ, молодой человек отчислен из учебного учреждения. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее СМИ сообщали, что курсанта МВД задержали за то, что он грабил мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, с которыми знакомился в соцсетях и договаривался о встречах. По этой схеме были ограблены несколько гомосексуалистов.
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