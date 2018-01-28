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    Российские саночники стали лучшими на чемпионате Европы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Российские саночники стали лучшими на чемпионате Европы

    Российские саночники стали лучшими на чемпионате Европы

    Российские саночники стали лучшими на чемпионате Европы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Сборная России по санному спорту заняла первую строчку в медальном зачете чемпионата Европы, завершившегося в латвийской Сигулде.

    Всего россияне завоевали три золотых и одну бронзовую награду.

    В последний день соревнований Татьяна Иванова и Семён Павличенко, а также двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов добыли золото в эстафете.

    Также Иванова, которая была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх, и Павличенко стали лучшими в личных дисциплинах. Бронзу завоевал Роман Репилов.

    Отметим, что вторыми в общем зачете стали спортсмены из Германии (золото, три серебра и бронза). Замкнули тройку представители Латвии (серебро и бронза). Ранее россиянам никогда не удавалось завоевать на чемпионатах Европы более двух золотых наград.

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