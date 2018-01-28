Российские саночники стали лучшими на чемпионате Европы

Сборная России по санному спорту заняла первую строчку в медальном зачете чемпионата Европы, завершившегося в латвийской Сигулде.
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Всего россияне завоевали три золотых и одну бронзовую награду.
В последний день соревнований Татьяна Иванова и Семён Павличенко, а также двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов добыли золото в эстафете.
Также Иванова, которая была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх, и Павличенко стали лучшими в личных дисциплинах. Бронзу завоевал Роман Репилов.
Отметим, что вторыми в общем зачете стали спортсмены из Германии (золото, три серебра и бронза). Замкнули тройку представители Латвии (серебро и бронза). Ранее россиянам никогда не удавалось завоевать на чемпионатах Европы более двух золотых наград.
В последний день соревнований Татьяна Иванова и Семён Павличенко, а также двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов добыли золото в эстафете.
Также Иванова, которая была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх, и Павличенко стали лучшими в личных дисциплинах. Бронзу завоевал Роман Репилов.
Отметим, что вторыми в общем зачете стали спортсмены из Германии (золото, три серебра и бронза). Замкнули тройку представители Латвии (серебро и бронза). Ранее россиянам никогда не удавалось завоевать на чемпионатах Европы более двух золотых наград.
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