«Нема грошей»: Украину сравнили с «голодающей собакой» и «кредитным наркоманом»

Сурков и Волкер за закрытыми дверями в Дубае решают, есть ли еще шанс на мир, но в Донбасс стягивают запрещенную минскими договоренностями украинскую военную технику. Дни окаянные: сможет ли Украина пережить зиму, если МВФ обещал выделить деньги только в обмен на повышение тарифов на коммуналку?
Большого прогресса в Донбассе нет, но спецэмиссары Сурков и Волкер после встречи в Дубаи вдруг заговорили, что есть уже поле для обсуждения миротворческой миссии в Донбассе, процесс может сойти с мертвой точки. И базой для обсуждения останется именно российское предложение о миротворцах. Вдруг процесс пойдет? Ведь принятый Киевом закон о реинтеграции Донбасса — это закон о продолжении войны, а не о мире.
Из республик докладывают: ВСУ стягивает технику, и миротворцы тут явно лишние. Корреспондент НТВ Валерия Алёхина в Киеве попыталась понять: если снова деньги льются на войну рекой, на что там живут? И почему, когда Рада объявляет Россию страной-агрессором, больше половины украинцев готовы приехать к нам на заработки?
Что приготовить на обед или ужин, в семье Бондар особо не выбирают. Для них каждый поход в магазин — испытание. Цены на продукты такие, что приходится покупать по принципу «на что хватит».
Алёна Бондар, жительница Киева: «У нас, соответственно, как доказательство — наш холодильник: живем одним днем. Самое необходимое — майонез кетчуп — то, что мы любим, и вот яйца закончились. Плов остался, еще надо какой-то суп сварить, но это будет завтра».
И таких семей, как Бондар, немало. Недавно Украинский институт социологии национальной академии наук опубликовал исследование: оказалось, 86% украинцев оценили свой уровень жизни как очень низкий.
Виталина Буткалюк, социолог Института социологии НАН Украины: «По нашим опросам, каждый третий житель Украины говорит, что ему не хватает возможности покупать самые необходимые продукты, а это уже не просто бедность — это уже нищета!»
Виталина рассказала об этом в эфире украинского парламентского телеканала. После этого социологу устроили настоящую травлю. Генпрокурор Юрий Луценко и вовсе заявил, что она — агент Кремля, замаскированный под научного сотрудника.
Виталина Буткалюк: «Писали, что я вру, что я непрофессионал, таких, как я, нужно судить по по 111-й статье УК. Я открыла УК, ознакомилась, что это статья за госизмену. Оказывается, если у нас занимаешься своей работой, выполняешь свои профессиональные обязанности и говоришь то, что не сходится с мнением власти или невыгодно власти, оказывается — это уже приравнивается, по мнению этих людей, к госизмене».
Такая реакция понятна: как говорится, правда глаза колет. Хотя Буткалюк давно не единственная, кто открыто говорит, что все годы после Майдана Незалежная стремительно погружается на дно — экономическое. Тот же курс гривны после нового года вообще побил исторический рекорд падения.
Но надо сказать, курс на Украине гуляет уже давно, причем так, что утром он может быть один, а, грубо говоря, после обеда — уже другой. В том же Киеве обменники буквально на каждом шагу. И если присмотреться, то понятно, что здесь каждый сам решает, почем сегодня продавать и покупать. Причем разница зачастую может быть очень большая.
Глобально украинскую экономику сейчас можно определить одним словом — долги. В этом году правительство Петра Порошенко обязано вернуть только МВФ порядка 12 млрд долларов плюс задолженности перед другими кредиторами.
Андрей Золотарёв, украинский политолог: «Сегодня Украина превратилась в такого кредитного наркомана. Когда для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, нужны все новые и новые кредиты. Когда о перспективе дефолта заговорил министр финансов Данелюк, это достаточно серьезный сигнал в пользу того, что ситуация с долгами для Украины критическая. Поскольку дальше, если не будет кредитов МВФ, очередного транша, будет маячить угроза дефолта».
Но Пётр Порошенко как мантру повторяет: все хорошо, вот-вот снова получим транш МВФ. Только и тут пан президент выдает желаемое за действительное. МВФ и Брюссель уже открыто и жестко предъявляют Киеву претензии. В частности, о создании на Украине антикоррупционного суда, идею и смысл которого Киев всячески пытается подменить.
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики: «Есть НАБУ (Национальный банк Украины), которое близко западным структурам, есть специальная антикоррупционная прокуратура, которая проводит следствие совместно, не хватает только суда, который создаст замкнутый цикл правосудия. Он позволит просто кошмарить украинскую политическую элиту, большинство из которых откровенные коррупционеры. Он позволит контролировать полностью политическую элиту с внешним влиянием в значительной мере».
Этот антикоррупционный суд для Петра Порошенко уже как страшный суд. Ведь кредиторы, по сути, заставляют расплачиваться Украину суверенитетом. По условиям реформы, назначение судей и последнее слово в разбирательствах о коррупции будет не за украинцами, а за внешними кураторами. Уже и некоторые депутаты Верховной рады открыто заявляют: создание антикоррупционного суда — это имитация и обман украинцев. Ведь вмешательство иностранцев во внутренние дела вовсе не делают страну сильнее. Одновременно в МВФ напоминают Петру Порошенко: антикоррупционный суд — это одно из главных условий новых траншей, по сути, ставя ультиматум: нет суда — нет денег.
В Киеве это понимают. Также здесь понимают и то, что антикоррупционный суд на условиях Запада — это политическое самоубийство для нынешних украинских элит, к которым относится и сам президент. Но, говорит бывший американский дипломат Джим Джатрас, за океаном и так постоянно давали кредиты Незалежной, что называется, под честное слово, закрывая глаза на чудовищную коррупцию.
Джим Джатрас, бывший американский дипломат и консультант по внешнеполитическим вопросам Республиканской партии в Сенате США: «С другой стороны, уровень поддержки Западом Украины никогда не будет настолько существенным, чтобы экономика Украины пришла в себя. Это все напоминает голодающую собаку, выпрашивающую еду, которой не дают достаточно корма, чтобы восстановить здоровье, но и не дают умереть с голода. И я не вижу каких-то перспектив, чтобы что-то изменилось».
А пока Петру Порошенко, видимо, снова придется прогнуться, как он это делал уже не раз. На днях бывший вице-президент США Джо Байден во время выступления в Совете по международным отношениям поделился воспоминаниями о работе с украинскими политиками.
Джо Байден, бывший вице-президент США: «Я пошел на пресс-конференцию и сказал: „Мы вам не даем 1 млрд долларов“. Они мне говорят: „Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст“. Я такой: „Звоните ему. Я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор — вы не получаете денег“».
Присутствующие над этими откровениями Байдена посмеялась, как над хорошим анекдотом. Но надо ли напоминать, что в итоге генпрокурор Виктор Шокин был уволен. Вот и сейчас Пётр Порошенко уже публично заявил: ради нового транша он готов повысить цены на газ для потребителей. Этого требуют кредиторы. А это значит, что за аппетиты власти снова придется расплачиваться простым украинцам. И ничего, что у людей уже и так «нема грошей».
Из республик докладывают: ВСУ стягивает технику, и миротворцы тут явно лишние. Корреспондент НТВ Валерия Алёхина в Киеве попыталась понять: если снова деньги льются на войну рекой, на что там живут? И почему, когда Рада объявляет Россию страной-агрессором, больше половины украинцев готовы приехать к нам на заработки?
Что приготовить на обед или ужин, в семье Бондар особо не выбирают. Для них каждый поход в магазин — испытание. Цены на продукты такие, что приходится покупать по принципу «на что хватит».
Алёна Бондар, жительница Киева: «У нас, соответственно, как доказательство — наш холодильник: живем одним днем. Самое необходимое — майонез кетчуп — то, что мы любим, и вот яйца закончились. Плов остался, еще надо какой-то суп сварить, но это будет завтра».
И таких семей, как Бондар, немало. Недавно Украинский институт социологии национальной академии наук опубликовал исследование: оказалось, 86% украинцев оценили свой уровень жизни как очень низкий.
Виталина Буткалюк, социолог Института социологии НАН Украины: «По нашим опросам, каждый третий житель Украины говорит, что ему не хватает возможности покупать самые необходимые продукты, а это уже не просто бедность — это уже нищета!»
Виталина рассказала об этом в эфире украинского парламентского телеканала. После этого социологу устроили настоящую травлю. Генпрокурор Юрий Луценко и вовсе заявил, что она — агент Кремля, замаскированный под научного сотрудника.
Виталина Буткалюк: «Писали, что я вру, что я непрофессионал, таких, как я, нужно судить по по 111-й статье УК. Я открыла УК, ознакомилась, что это статья за госизмену. Оказывается, если у нас занимаешься своей работой, выполняешь свои профессиональные обязанности и говоришь то, что не сходится с мнением власти или невыгодно власти, оказывается — это уже приравнивается, по мнению этих людей, к госизмене».
Такая реакция понятна: как говорится, правда глаза колет. Хотя Буткалюк давно не единственная, кто открыто говорит, что все годы после Майдана Незалежная стремительно погружается на дно — экономическое. Тот же курс гривны после нового года вообще побил исторический рекорд падения.
Но надо сказать, курс на Украине гуляет уже давно, причем так, что утром он может быть один, а, грубо говоря, после обеда — уже другой. В том же Киеве обменники буквально на каждом шагу. И если присмотреться, то понятно, что здесь каждый сам решает, почем сегодня продавать и покупать. Причем разница зачастую может быть очень большая.
Глобально украинскую экономику сейчас можно определить одним словом — долги. В этом году правительство Петра Порошенко обязано вернуть только МВФ порядка 12 млрд долларов плюс задолженности перед другими кредиторами.
Андрей Золотарёв, украинский политолог: «Сегодня Украина превратилась в такого кредитного наркомана. Когда для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, нужны все новые и новые кредиты. Когда о перспективе дефолта заговорил министр финансов Данелюк, это достаточно серьезный сигнал в пользу того, что ситуация с долгами для Украины критическая. Поскольку дальше, если не будет кредитов МВФ, очередного транша, будет маячить угроза дефолта».
Но Пётр Порошенко как мантру повторяет: все хорошо, вот-вот снова получим транш МВФ. Только и тут пан президент выдает желаемое за действительное. МВФ и Брюссель уже открыто и жестко предъявляют Киеву претензии. В частности, о создании на Украине антикоррупционного суда, идею и смысл которого Киев всячески пытается подменить.
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики: «Есть НАБУ (Национальный банк Украины), которое близко западным структурам, есть специальная антикоррупционная прокуратура, которая проводит следствие совместно, не хватает только суда, который создаст замкнутый цикл правосудия. Он позволит просто кошмарить украинскую политическую элиту, большинство из которых откровенные коррупционеры. Он позволит контролировать полностью политическую элиту с внешним влиянием в значительной мере».
Этот антикоррупционный суд для Петра Порошенко уже как страшный суд. Ведь кредиторы, по сути, заставляют расплачиваться Украину суверенитетом. По условиям реформы, назначение судей и последнее слово в разбирательствах о коррупции будет не за украинцами, а за внешними кураторами. Уже и некоторые депутаты Верховной рады открыто заявляют: создание антикоррупционного суда — это имитация и обман украинцев. Ведь вмешательство иностранцев во внутренние дела вовсе не делают страну сильнее. Одновременно в МВФ напоминают Петру Порошенко: антикоррупционный суд — это одно из главных условий новых траншей, по сути, ставя ультиматум: нет суда — нет денег.
В Киеве это понимают. Также здесь понимают и то, что антикоррупционный суд на условиях Запада — это политическое самоубийство для нынешних украинских элит, к которым относится и сам президент. Но, говорит бывший американский дипломат Джим Джатрас, за океаном и так постоянно давали кредиты Незалежной, что называется, под честное слово, закрывая глаза на чудовищную коррупцию.
Джим Джатрас, бывший американский дипломат и консультант по внешнеполитическим вопросам Республиканской партии в Сенате США: «С другой стороны, уровень поддержки Западом Украины никогда не будет настолько существенным, чтобы экономика Украины пришла в себя. Это все напоминает голодающую собаку, выпрашивающую еду, которой не дают достаточно корма, чтобы восстановить здоровье, но и не дают умереть с голода. И я не вижу каких-то перспектив, чтобы что-то изменилось».
А пока Петру Порошенко, видимо, снова придется прогнуться, как он это делал уже не раз. На днях бывший вице-президент США Джо Байден во время выступления в Совете по международным отношениям поделился воспоминаниями о работе с украинскими политиками.
Джо Байден, бывший вице-президент США: «Я пошел на пресс-конференцию и сказал: „Мы вам не даем 1 млрд долларов“. Они мне говорят: „Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст“. Я такой: „Звоните ему. Я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор — вы не получаете денег“».
Присутствующие над этими откровениями Байдена посмеялась, как над хорошим анекдотом. Но надо ли напоминать, что в итоге генпрокурор Виктор Шокин был уволен. Вот и сейчас Пётр Порошенко уже публично заявил: ради нового транша он готов повысить цены на газ для потребителей. Этого требуют кредиторы. А это значит, что за аппетиты власти снова придется расплачиваться простым украинцам. И ничего, что у людей уже и так «нема грошей».
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