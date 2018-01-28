Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    Расчлененное тело американской модели нашли в двух чемоданах

    комментировать
    • Фото: jdmintegurl, instagram.com / @keaton_thomas, twitter.com
    Расчлененное тело американской модели нашли в двух чемоданах

    Расчлененное тело американской модели нашли в двух чемоданах

    Расчлененное тело американской модели нашли в двух чемоданах
  • Фото: jdmintegurl, instagram.com / @keaton_thomas, twitter.com

    • В штате Орегон обнаружено тело 28-летней модели и актрисы Сары Жгоул.

    Мертвую женщину нашли в багажнике черного BMW. Части тела 28-летней модели лежали в двух чемоданах.

    Полиция уже задержала предполагаемого убийцу. Как сообщает The Sun, он попытался покончить с собой. Пока имя задержанного, а также подробности убийства не разглашаются.

    Сара Жгоул была моделью и занималась озвучкой. У женщины остался сын.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru