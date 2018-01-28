Расчлененное тело американской модели нашли в двух чемоданах

В штате Орегон обнаружено тело
28-летней модели и актрисы Сары Жгоул.
Мертвую женщину нашли в багажнике черного BMW. Части тела 28-летней модели лежали в двух чемоданах.
Полиция уже задержала предполагаемого убийцу. Как сообщает The Sun, он попытался покончить с собой. Пока имя задержанного, а также подробности убийства не разглашаются.
Сара Жгоул была моделью и занималась озвучкой. У женщины остался сын.
Полиция уже задержала предполагаемого убийцу. Как сообщает The Sun, он попытался покончить с собой. Пока имя задержанного, а также подробности убийства не разглашаются.
Сара Жгоул была моделью и занималась озвучкой. У женщины остался сын.
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