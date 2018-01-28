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    Тысячи туристов съехались в Венецию на карнавал. Италия, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТысячи туристов съехались в Венецию на карнавал

    Тысячи туристов съехались в Венецию на карнавал

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    Тысячи туристов съехались в Венецию на карнавал

    Тысячи туристов съехались в Венецию на карнавал

    Тысячи туристов съехались в Венецию на карнавал

      Италия с головой окунулась в костюмированные уличные гулянья. Накануне первые шествия прошли в разных городах страны. Наплыв туристов наблюдается в Венеции, где проходит самый знаменитый итальянский карнавал.

      На протяжении тысячи лет этот маскарадный уличный бал, пожалуй, остается самым красочным праздником в мире. Гости Венеции выкладывают в Интернет яркие кадры, снятые на улицах и площадях города.

      В отличие от русской Масленицы, которая длится всего неделю до начала Великого поста, итальянские карнавалы продолжаются полные 3 недели и традиционно завершаются в «жирный вторник», который выпадает по католическому календарю на 13 февраля.

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