Тысячи туристов съехались в Венецию на карнавал

Италия с головой окунулась в костюмированные уличные гулянья. Накануне первые шествия прошли в разных городах страны. Наплыв туристов наблюдается в Венеции, где проходит самый знаменитый итальянский карнавал.

На протяжении тысячи лет этот маскарадный уличный бал, пожалуй, остается самым красочным праздником в мире. Гости Венеции выкладывают в Интернет яркие кадры, снятые на улицах и площадях города.



В отличие от русской Масленицы, которая длится всего неделю до начала Великого поста, итальянские карнавалы продолжаются полные 3 недели и традиционно завершаются в «жирный вторник», который выпадает по католическому календарю на 13 февраля.