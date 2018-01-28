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    СМИ узнали о новом бойфренде Марии Шараповой

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    СМИ узнали о новом бойфренде Марии Шараповой

    СМИ узнали о новом бойфренде Марии Шараповой

    Журналисты заметили Марию Шарапову в компании с британским предпринимателем Александром Гликсом.

    Знаменитую теннисистку и основателя аукционного дома Paddle8 запечатлели при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса.

    Как отмечает Daily Mail, пара вместе уехала на такси. Пока ни спортсменка, ни бизнесмен не подтвердили факт отношений.

    В Лос-Анджелес Шарапова вернулась после поражения в третьем круге Australian Open. Знаменитая россиянка проиграла немке Ангелике Кербер.

    Ранее Мария Шарапова встречалась с баскетболистом Сашей Вуячичем и с теннисистом Григором Димитровым.



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