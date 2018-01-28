СМИ узнали о новом бойфренде Марии Шараповой

Журналисты заметили Марию Шарапову в компании с британским предпринимателем Александром Гликсом.
Знаменитую теннисистку и основателя аукционного дома Paddle8 запечатлели при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса.
Как отмечает Daily Mail, пара вместе уехала на такси. Пока ни спортсменка, ни бизнесмен не подтвердили факт отношений.
В Лос-Анджелес Шарапова вернулась после поражения в третьем круге Australian Open. Знаменитая россиянка проиграла немке Ангелике Кербер.
Ранее Мария Шарапова встречалась с баскетболистом Сашей Вуячичем и с теннисистом Григором Димитровым.
Как отмечает Daily Mail, пара вместе уехала на такси. Пока ни спортсменка, ни бизнесмен не подтвердили факт отношений.
В Лос-Анджелес Шарапова вернулась после поражения в третьем круге Australian Open. Знаменитая россиянка проиграла немке Ангелике Кербер.
Ранее Мария Шарапова встречалась с баскетболистом Сашей Вуячичем и с теннисистом Григором Димитровым.
Maria with Alexander Gilkes at LAX in Los Angeles. 😎— Maria Sharapova (@masha_sharapova) January 26, 2018
📸: GC Images@mariasharapova #teamsharapova #unstoppable #MariaSharapova #sharafamily pic.twitter.com/DXT8EzhQuA
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