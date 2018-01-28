Теннисистку Халеп госпитализировали с обезвоживанием после финала Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп попала в больницу.
26-летняя спортсменка была госпитализирована из-за серьезного обезвоживания. Как сообщает ESPN, Халеп провела в клинике около четырех часов.
Отметим, что накануне Симона Халеп уступила датчанке Каролине Возняцки в финале Australian Open со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6. Решающая встреча продолжалась почти три часа. Во время игры обе соперницы брали медицинские тайм-ауты.
Отметим, что накануне Симона Халеп уступила датчанке Каролине Возняцки в финале Australian Open со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6. Решающая встреча продолжалась почти три часа. Во время игры обе соперницы брали медицинские тайм-ауты.
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