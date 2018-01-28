Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    Теннисистку Халеп госпитализировали с обезвоживанием после финала Australian Open

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Issei Kato
    Теннисистку Халеп госпитализировали с обезвоживанием после финала Australian Open

    Теннисистку Халеп госпитализировали с обезвоживанием после финала Australian Open

    Теннисистку Халеп госпитализировали с обезвоживанием после финала Australian Open
  • Фото: Reuters © 2018, Issei Kato

    • Румынская теннисистка Симона Халеп попала в больницу.

    26-летняя спортсменка была госпитализирована из-за серьезного обезвоживания. Как сообщает ESPN, Халеп провела в клинике около четырех часов.

    Отметим, что накануне Симона Халеп уступила датчанке Каролине Возняцки в финале Australian Open со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6. Решающая встреча продолжалась почти три часа. Во время игры обе соперницы брали медицинские тайм-ауты.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru