Режиссер Мария Саакян умерла в 37 лет от рака

Режиссер Мария Саакян, известная по фильмам «Прощание», «Маяк» и «Энтропия», умерла в возрасте 37 лет.
О смерти режиссера Марии Саакян сообщил в Facebook кинокритик Андрей Плахов.
Андрей Плахов, кинокритик: «Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины. Талантливый режиссер и хороший человек. Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе».
Саакян родилась в Ереване. В 1993 году вместе с семьей переехала в Россию. Окончила ВГИК. У нее остались пятеро детей.
Андрей Плахов, кинокритик: «Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины. Талантливый режиссер и хороший человек. Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе».
Саакян родилась в Ереване. В 1993 году вместе с семьей переехала в Россию. Окончила ВГИК. У нее остались пятеро детей.
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