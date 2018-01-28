Россиянка победила в конкурсе «Мисс бикини мира»

Дарья Хохлова из Перми победила в конкурсе «Мисс бикини мира».
О завоевании титула «Мисс бикини мира» Дарья Хохлова сообщила на своей странице в Instagram.
Хохлова приехала на финальный этап конкурса «Мисс Туризм 2018» в Малайзию как победитель регионального отбора. На сайте мероприятия сообщается, что участница любит петь и заниматься танцами, работает моделью и получает высшее образование.
Корону победительницы россиянке вручила Андреа Катерина Гутьеррес из Колумбии.
Хохлова приехала на финальный этап конкурса «Мисс Туризм 2018» в Малайзию как победитель регионального отбора. На сайте мероприятия сообщается, что участница любит петь и заниматься танцами, работает моделью и получает высшее образование.
Корону победительницы россиянке вручила Андреа Катерина Гутьеррес из Колумбии.
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