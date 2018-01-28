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    Россиянка победила в конкурсе «Мисс бикини мира»

    4 комментария
    • Фото: hohlovadasha / instagram.com
    Россиянка победила в конкурсе «Мисс бикини мира»

    Россиянка победила в конкурсе «Мисс бикини мира»

    Россиянка победила в конкурсе «Мисс бикини мира»
  • Фото: hohlovadasha / instagram.com

    • Дарья Хохлова из Перми победила в конкурсе «Мисс бикини мира».

    О завоевании титула «Мисс бикини мира» Дарья Хохлова сообщила на своей странице в Instagram.

    Хохлова приехала на финальный этап конкурса «Мисс Туризм 2018» в Малайзию как победитель регионального отбора. На сайте мероприятия сообщается, что участница любит петь и заниматься танцами, работает моделью и получает высшее образование.

    Корону победительницы россиянке вручила Андреа Катерина Гутьеррес из Колумбии.

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