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    В Красногорске при пожаре в жилом доме погибли два человека

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    • Фото: yulashka_777 / instagram.com
    В Красногорске при пожаре в жилом доме погибли два человека

    В Красногорске при пожаре в жилом доме погибли два человека

    В Красногорске при пожаре в жилом доме погибли два человека
  • Фото: yulashka_777 / instagram.com

    • Подмосковные спасатели потушили пожар в многоэтажном жилом доме в Красногорске.

    Возгорание произошло в квартире, расположенной на 6-м этаже жилого высотного здания. Сообщалось о гибели женщины, которая надышалась угарным газом. Ее муж вместе с двумя детьми выпрыгнули из окна. Всех троих госпитализированы в местную больницу с тяжелыми травмами. Позже один из пострадавших скончался в больнице, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 44 человека и 13 единиц техники. Причины ЧП пожара выясняются.

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