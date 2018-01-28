В Красногорске при пожаре в жилом доме погибли два человека

Подмосковные спасатели потушили пожар в многоэтажном жилом доме в Красногорске.
Возгорание произошло в квартире, расположенной на 6-м этаже жилого высотного здания. Сообщалось о гибели женщины, которая надышалась угарным газом. Ее муж вместе с двумя детьми выпрыгнули из окна. Всех троих госпитализированы в местную больницу с тяжелыми травмами. Позже один из пострадавших скончался в больнице, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 44 человека и 13 единиц техники. Причины ЧП пожара выясняются.
Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 44 человека и 13 единиц техники. Причины ЧП пожара выясняются.
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