Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    СМИ: министр обороны Великобритании разозлил спецслужбы антироссийским заявлением

    4 комментария
    • Фото: Gavin Williamson / facebook.com
    СМИ: министр обороны Великобритании разозлил спецслужбы антироссийским заявлением

    СМИ: министр обороны Великобритании разозлил спецслужбы антироссийским заявлением

    СМИ: министр обороны Великобритании разозлил спецслужбы антироссийским заявлением
  • Фото: Gavin Williamson / facebook.com

    • Министра обороны Гэвина Уильямсона, заявившего об «агрессивных планах Москвы», обвинили в разглашении засекреченных данных.

    Как отмечают источники, сотрудники британской спецслужбы Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) были «в ярости» из-за заявления министра, сообщает Sunday Times.

    Дело в том, что Уильямсон, делая антироссийской заявление, мог использовать засекреченную информацию, полученную от союзников. Разглашение этих данных может нанести урон сотрудничеству Лондона с другими странами.

    Также сообщается, что в военной разведке назвали заявление глава Минобороны «дилетантским». По словам источника, «никто и никогда не заходил так далеко в оценках потенциального риска в случае разрушительной атаки на инфраструктуру Великобритании со стороны РФ или любой другой страны».

    Напомним, ранее Уильямсон заявил, что Москва якобы разрабатывает план «по уничтожению важнейшей инфраструктуры» Великобритании. По мнению министра, атака может вызвать хаос и панику, а также привести к «тысячам и тысячам жертв». В ответ в Минобороны РФ заявили, что руководитель британского оборонного ведомства утратил понимание границ разумного «в пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru