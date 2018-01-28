Билл Гейтс пожертвовал 40 млн долларов на «суперкорову»

Основатель Microsoft Билл Гейтс решил передать более 40 млн долларов британской некоммерческой организации GALVmed, которая занимается генетическими исследованиями.
Пожертвованные знаменитым миллиардером деньги пойдут на создание «идеальной коровы». Животное должно будет сочетать в себе черты европейских и африканских коров — давать много молока, но при этом стойко переносить жару.
Билл Гейтс: «Эффективность работы на каждый вложенный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет давать в четыре раза больше молока».
Как отмечает Business Insider, пока не ясно, как будут выводиться эти «суперкоровы». Однако ранее Гейтс предлагал создавать таких коров с помощью искусственного оплодотворения.
Отметим, что Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 93 млрд долларов, регулярно занимается благотворительностью. На эти цели он передал более 31 млрд долларов.
Билл Гейтс: «Эффективность работы на каждый вложенный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет давать в четыре раза больше молока».
Как отмечает Business Insider, пока не ясно, как будут выводиться эти «суперкоровы». Однако ранее Гейтс предлагал создавать таких коров с помощью искусственного оплодотворения.
Отметим, что Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 93 млрд долларов, регулярно занимается благотворительностью. На эти цели он передал более 31 млрд долларов.
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