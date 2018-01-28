Ягудин в интервью НТВ заявил о желании «поехать в МОК и дать по роже»

После публикации МОК списка тех, кого позвали на Олимпиаду, российские спортсмены и болельщики, вероятно, испытывают сейчас ощущение несправедливости, беспомощности и растерянности. Томас Бах объявил: пусть Россия оценит то, что МОК для нее сделал. 169 человек — достаточно. Решение Международного олимпийского комитета прокомментировал фигурист Алексей Ягудин.
По словам Ягудина, он позвонил коллегам-спортсменам и попытался поддержать, но не смог найти нужные слова.
Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию: «У меня такое ощущение, что просто шли и пальцем тыкали от балды, потому что люди эти наичистейшие, я их знаю. Я позвонил двум спортсменам и понял, что не знаю, что им сказать. Говорю: вы там держитесь. А что держаться? Чего теперь держаться-то? У них мечта была — Олимпиада. Все будет хорошо? Ну, может быть, будет хорошо. А я не понимаю, что им сказать, потому что здесь просто по-человечески нет слов, остается просто поехать в МОК и реально дать по роже».
Напомним, что среди 169 допущенных к Играм спортсменов не оказалось лидеров сборных. Без объяснений. Вдруг оказалось, что комиссия МОК отмела не только тех, кто в списке «Дюшес», не только тех, кто вообще был на олимпиаде в Сочи, а еще и тех, кто не подошел под критерий «иные причины».
Никто не может понять, что за причины. И права на защиту у спортсменов нет — их отстранили по презумпции виновности, а тем, кто поедет, нужно подписать документ о том, что не прикоснется к российскому флагу, даже если его принесут болельщики, что нигде, кроме как в своей комнате, не вывесит флаг, что не пойдет туда, где флаг может быть нелегально, что называть себя будет «олимпийский атлет из России», что очистят свои странички в соцсетях от госсимволики. Имена оставили.
Такого никто не ожидал. Теперь те, кого позвали на Игры, должны постоянно помнить, что при малейшем нарушении приглашения отменят. Те, кого не пригласили, попытались получить ответ на вопрос «за что?» Открытые письма направлены чиновникам МОК. Это очень напоминает записки в бутылках, брошенные в океан.
Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию: «У меня такое ощущение, что просто шли и пальцем тыкали от балды, потому что люди эти наичистейшие, я их знаю. Я позвонил двум спортсменам и понял, что не знаю, что им сказать. Говорю: вы там держитесь. А что держаться? Чего теперь держаться-то? У них мечта была — Олимпиада. Все будет хорошо? Ну, может быть, будет хорошо. А я не понимаю, что им сказать, потому что здесь просто по-человечески нет слов, остается просто поехать в МОК и реально дать по роже».
Напомним, что среди 169 допущенных к Играм спортсменов не оказалось лидеров сборных. Без объяснений. Вдруг оказалось, что комиссия МОК отмела не только тех, кто в списке «Дюшес», не только тех, кто вообще был на олимпиаде в Сочи, а еще и тех, кто не подошел под критерий «иные причины».
Никто не может понять, что за причины. И права на защиту у спортсменов нет — их отстранили по презумпции виновности, а тем, кто поедет, нужно подписать документ о том, что не прикоснется к российскому флагу, даже если его принесут болельщики, что нигде, кроме как в своей комнате, не вывесит флаг, что не пойдет туда, где флаг может быть нелегально, что называть себя будет «олимпийский атлет из России», что очистят свои странички в соцсетях от госсимволики. Имена оставили.
Такого никто не ожидал. Теперь те, кого позвали на Игры, должны постоянно помнить, что при малейшем нарушении приглашения отменят. Те, кого не пригласили, попытались получить ответ на вопрос «за что?» Открытые письма направлены чиновникам МОК. Это очень напоминает записки в бутылках, брошенные в океан.
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