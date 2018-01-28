Бизнес Трампа и «золотой» отель Порошенко: как прошел форум в Давосе

Парадоксы Давоса: российская делегация приезжает поговорить об инвестициях, но узнает о расширении списка американских санкций. Трамп хвастается, что США — на пути к энергетическому господству, но танкер с российским сжиженным газом — уже пришел в американский порт.
Трамп — первый американский президент, за последние 18 лет посетивший давосский форум. Вроде бы Барак Обама — большой друг либеральной тусовки и истеблишмента, но ни разу в Давос не приехал. А Трамп — сразу же. Потому что он, как и Давос, — это в первую очередь про деньги, и приехал он к своим. Недаром с состоянием в 5 миллиардов долларов Трамп — шестой в списке самых богатых участников форума. Глава крупнейшей госкорпорации мира под названием США Дональд Трамп хочет теперь предложить ее акции широкой общественности, разместить IPO, чтобы привлечь новые средства. Бизнесмен Трамп прекрасно знает, как зарабатывать деньги.
Дональд Трамп, президент США: «Америка — это место для ведения бизнеса. Так что приезжайте в Америку, где вы можете создавать и строить инновации, я верю в Америку, как президент США, я всегда ставлю Америку на первое место, так же, как и лидеры других стран должны поставить свою страну на первое место, но „Америка превыше всего“ не означает „только Америка“».
И придраться-то вроде не к чему, с точки зрения бизнеса все идеально. Даже внешняя политика Трампа — это тоже про деньги.
Дональд Трамп, президент США: «Мы, как показывают данные, потратили (в последние годы) на Ближнем Востоке 7 триллионов долларов. Мы с этими операциями оказались в невыгодном положении. Это большие убытки для нас. И мы все еще там (на Ближнем Востоке). Я разгромил ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), мы проделали большую работу. Наша коалиция освободила от ИГИЛ почти 100% территорий Сирии и Ирака. Но в целом все очень печально. Потрачены огромные средства».
Действительно, печаль. Ведь и средства большие, но главное — победа не своя. Поэтому надо хоть как-то и с кем то дружить. Но когда британский премьер Тереза Мэй начинает вести предметный диалог, Трамп ее постоянно перебивает и не дает закончить ни одной фразы. Потом, правда, называет ее новым Черчиллем. Но, как остроумно замечает британская пресса, все это, видимо, потому, что накануне Трамп посмотрел номинированный на «Оскар» фильм «Темные времена», как раз про Черчилля. Ангела Меркель и вовсе не дожидается Трампа на форуме. У нее дела сейчас поважнее — нужно формировать правительство, и необходимо возвращаться в Берлин, но уезжает она после того, как дает Трампу жесткую отповедь.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы считаем, что следует сотрудничать, что протекционизм — неверный путь. Спорные вопросы нужно решать с учетом мнения разных сторон, а не в одностороннем порядке, что только способствует разобщению и протекционизму».
Но Трампу все это неинтересно. В кулуарах форума он заявляет, что, несмотря на все величие Америки, просто необходимо налаживать отношения с Россией. А спустя два часа после этого признания Минфин США публикует новый антироссийский санкционный список.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства РФ: «С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно, они не идут на диалог, может быть боятся открытого диалога. Думаю, что им особо нечего и сказать».
Впрочем, российских бизнесменов спрашивали в Давосе как раз про санкции. Про то, что американская администрация готовит особый, так называемый кремлевский список, который должен быть обнародован 29 января.
Андрей Костин, президент-председатель nправления ПАО «Банк-ВТБ»: «Наша деятельность понятна, транспарентна, открыта. Мы никогда ничего не нарушали, и нам никто не предъявляет, главное, эти нарушения. Мы не отмывали денег, мы не занимались коррупцией — ничего. Санкции в отношении России являются чисто политическим методом давления, потому что Америке не нравится политика нашего руководства. Поэтому здесь мало что мы можем придумать нового».
Олег Дерипаска, владелец холдинга «Базовый элемент»: «Если начался этот цирк, надо смотреть представление до конца. Ну, вы видите основной тренд в этом году — американцы честно сказали: „Ребята, мы хотим не просто роста, а устойчивого длительного роста, поэтому мы сделаем свою экономику конкурентной всеми методами. Америка превыше всего“. Они резко снизили налоги. На крупные компании, в первую очередь, но, конечно, и на средний и малый бизнес. И второе — резко снизили курс доллара. Мы идем другим путем: мы резко повысили ставки, укрепили рубль, потеряли конкурентоспособность у ряда секторов и надеемся, что что-то произойдет».
Практически единственный участник форума, кто безоговорочно поддержал новые антироссийские санкции, это Пётр Порошенко. Он по-прежнему делает ставку исключительно на Америку, на американские деньги и, как следствие, продолжает антироссийскую риторику. Он призывает создать широкую международную антироссийскую коалицию. А пока селится даже не в Давосе (в самом городке для него не нашлось места), а в 50 километрах от места проведения форума — в отеле, где потолок номера украшен кристаллами Сваровски, а обои стен покрыты золотым напылением. Порошенко анонсирует свои переговоры с Дональдом Трампом, которые американский президент просто игнорирует. Он пытается произвести впечатление. Все, что происходит на Украине, называет исключительно «победами». Ведь этого требуют правила игры в давосском клубе миллиардеров, в топ-10 которого входит и Порошенко.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Дональд Трамп, президент США: «Америка — это место для ведения бизнеса. Так что приезжайте в Америку, где вы можете создавать и строить инновации, я верю в Америку, как президент США, я всегда ставлю Америку на первое место, так же, как и лидеры других стран должны поставить свою страну на первое место, но „Америка превыше всего“ не означает „только Америка“».
И придраться-то вроде не к чему, с точки зрения бизнеса все идеально. Даже внешняя политика Трампа — это тоже про деньги.
Дональд Трамп, президент США: «Мы, как показывают данные, потратили (в последние годы) на Ближнем Востоке 7 триллионов долларов. Мы с этими операциями оказались в невыгодном положении. Это большие убытки для нас. И мы все еще там (на Ближнем Востоке). Я разгромил ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), мы проделали большую работу. Наша коалиция освободила от ИГИЛ почти 100% территорий Сирии и Ирака. Но в целом все очень печально. Потрачены огромные средства».
Действительно, печаль. Ведь и средства большие, но главное — победа не своя. Поэтому надо хоть как-то и с кем то дружить. Но когда британский премьер Тереза Мэй начинает вести предметный диалог, Трамп ее постоянно перебивает и не дает закончить ни одной фразы. Потом, правда, называет ее новым Черчиллем. Но, как остроумно замечает британская пресса, все это, видимо, потому, что накануне Трамп посмотрел номинированный на «Оскар» фильм «Темные времена», как раз про Черчилля. Ангела Меркель и вовсе не дожидается Трампа на форуме. У нее дела сейчас поважнее — нужно формировать правительство, и необходимо возвращаться в Берлин, но уезжает она после того, как дает Трампу жесткую отповедь.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы считаем, что следует сотрудничать, что протекционизм — неверный путь. Спорные вопросы нужно решать с учетом мнения разных сторон, а не в одностороннем порядке, что только способствует разобщению и протекционизму».
Но Трампу все это неинтересно. В кулуарах форума он заявляет, что, несмотря на все величие Америки, просто необходимо налаживать отношения с Россией. А спустя два часа после этого признания Минфин США публикует новый антироссийский санкционный список.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства РФ: «С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно, они не идут на диалог, может быть боятся открытого диалога. Думаю, что им особо нечего и сказать».
Впрочем, российских бизнесменов спрашивали в Давосе как раз про санкции. Про то, что американская администрация готовит особый, так называемый кремлевский список, который должен быть обнародован 29 января.
Андрей Костин, президент-председатель nправления ПАО «Банк-ВТБ»: «Наша деятельность понятна, транспарентна, открыта. Мы никогда ничего не нарушали, и нам никто не предъявляет, главное, эти нарушения. Мы не отмывали денег, мы не занимались коррупцией — ничего. Санкции в отношении России являются чисто политическим методом давления, потому что Америке не нравится политика нашего руководства. Поэтому здесь мало что мы можем придумать нового».
Олег Дерипаска, владелец холдинга «Базовый элемент»: «Если начался этот цирк, надо смотреть представление до конца. Ну, вы видите основной тренд в этом году — американцы честно сказали: „Ребята, мы хотим не просто роста, а устойчивого длительного роста, поэтому мы сделаем свою экономику конкурентной всеми методами. Америка превыше всего“. Они резко снизили налоги. На крупные компании, в первую очередь, но, конечно, и на средний и малый бизнес. И второе — резко снизили курс доллара. Мы идем другим путем: мы резко повысили ставки, укрепили рубль, потеряли конкурентоспособность у ряда секторов и надеемся, что что-то произойдет».
Практически единственный участник форума, кто безоговорочно поддержал новые антироссийские санкции, это Пётр Порошенко. Он по-прежнему делает ставку исключительно на Америку, на американские деньги и, как следствие, продолжает антироссийскую риторику. Он призывает создать широкую международную антироссийскую коалицию. А пока селится даже не в Давосе (в самом городке для него не нашлось места), а в 50 километрах от места проведения форума — в отеле, где потолок номера украшен кристаллами Сваровски, а обои стен покрыты золотым напылением. Порошенко анонсирует свои переговоры с Дональдом Трампом, которые американский президент просто игнорирует. Он пытается произвести впечатление. Все, что происходит на Украине, называет исключительно «победами». Ведь этого требуют правила игры в давосском клубе миллиардеров, в топ-10 которого входит и Порошенко.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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