Мужчина покусал полицейского у станции петербургского метро

В поселке Мурино (Ленинградская область) задержали мужчину, напавшего на полицейских.
Стражи порядка остановили 31-летнего выходца из Таджикистана в подземном переходе у станции «Девяткино» петербургского метро. В ответ на просьбу предъявить документы мужчина напал на полицейских.
Одного из стражей порядка мигрант укусил за кисть. А второго полицейского нарушитель ударил по руке.
В результате мужчина был задержан. Как сообщает портал «47news», теперь ему грозит ответственность по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Одного из стражей порядка мигрант укусил за кисть. А второго полицейского нарушитель ударил по руке.
В результате мужчина был задержан. Как сообщает портал «47news», теперь ему грозит ответственность по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
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