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    Мужчина покусал полицейского у станции петербургского метро

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    Мужчина покусал полицейского у станции петербургского метро

    Мужчина покусал полицейского у станции петербургского метро

    В поселке Мурино (Ленинградская область) задержали мужчину, напавшего на полицейских.

    Стражи порядка остановили 31-летнего выходца из Таджикистана в подземном переходе у станции «Девяткино» петербургского метро. В ответ на просьбу предъявить документы мужчина напал на полицейских.

    Одного из стражей порядка мигрант укусил за кисть. А второго полицейского нарушитель ударил по руке.

    В результате мужчина был задержан. Как сообщает портал «47news», теперь ему грозит ответственность по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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