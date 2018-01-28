Хабенский рассказал НТВ о съемках фильма про нацистский лагерь смерти

Актер Константин Хабенский решил стать режиссером фильма о забытом герое — лидере восстания в концлагере Собибор, советском офицере Печёрском.
Концлагерь Собибор такой же страшный, как Освенцим. На его входе не было надписи «Труд делает свободным», но и выхода из него тоже не было. И сегодня, когда мы о нем вспоминаем, то вспоминаем именно о самой массовой и единственной успешной попытке побега заключенных, которые говорили на разных языках, которые жестами, полувзглядами смогли убедить друг друга: надо бежать. И они смогли победить. Восстанием этим руководил советский офицер Александр Печёрский. Он смог вывести почти 300 человек на свободу. Но есть еще один нюанс: сам Печёрский, спасавший и спасавшийся, попавший из нацистского лагеря в советский, так и остался человеком, которого сломала война. Потому что самое тяжелое — освободить свою душу.
Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова встретилась с тем, кто снял о Печёрском фильм, ради этого став режиссером, кто сыграл его роль — Константином Хабенским.
Ирада Зейналова: «Фильм вы снимали в Литве, как это воспринимали там?»
Константин Хабенский: «Были некоторые комментарии, даже в съемочной группе, о том, что немецкие офицеры не могут некрасиво умирать. Я выслушал это, потом вступил в диалог и, наверное, минут через 5–10 эти вопросы были сняты. Мне показалось, что они поняли, про что мы хотим рассказать, и поняли, что мы не относимся к этому как к какой-то агитке. Что мы пытаемся рассказать про живых людей. Про людей и с той, и с другой стороны».
Ирада Зейналова: «А насколько актуальны сейчас эти рассуждения, в принципе?»
Константин Хабенский: «Мне показалось, что интересно покопаться в человеке, который все это закрутил, все это придумал и реализовал. Я подумал: наверное, самое важное и самое ценное — рассказать о том, что происходит с внутренним миром людей, которые находятся в этой большой машине под названием „лагерь смерти“. С какими амбициями приезжали люди многие, не зная, куда они едут. С какими планами они приезжали, и как это все через 3–7 минут заканчивалось».
Ирада Зейналова: «Амбициями?»
Константин Хабенский: «Да, они же приезжали на новое место работы. Они приезжали в новую жизнь, веря немецкой „машине“, веря дисциплине, веря тому, что это демократическая страна, Европа, свобода и так далее. Это все очень быстро заканчивалось».
Полное интервью с Константином Хабенском — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова встретилась с тем, кто снял о Печёрском фильм, ради этого став режиссером, кто сыграл его роль — Константином Хабенским.
Ирада Зейналова: «Фильм вы снимали в Литве, как это воспринимали там?»
Константин Хабенский: «Были некоторые комментарии, даже в съемочной группе, о том, что немецкие офицеры не могут некрасиво умирать. Я выслушал это, потом вступил в диалог и, наверное, минут через 5–10 эти вопросы были сняты. Мне показалось, что они поняли, про что мы хотим рассказать, и поняли, что мы не относимся к этому как к какой-то агитке. Что мы пытаемся рассказать про живых людей. Про людей и с той, и с другой стороны».
Ирада Зейналова: «А насколько актуальны сейчас эти рассуждения, в принципе?»
Константин Хабенский: «Мне показалось, что интересно покопаться в человеке, который все это закрутил, все это придумал и реализовал. Я подумал: наверное, самое важное и самое ценное — рассказать о том, что происходит с внутренним миром людей, которые находятся в этой большой машине под названием „лагерь смерти“. С какими амбициями приезжали люди многие, не зная, куда они едут. С какими планами они приезжали, и как это все через 3–7 минут заканчивалось».
Ирада Зейналова: «Амбициями?»
Константин Хабенский: «Да, они же приезжали на новое место работы. Они приезжали в новую жизнь, веря немецкой „машине“, веря дисциплине, веря тому, что это демократическая страна, Европа, свобода и так далее. Это все очень быстро заканчивалось».
Полное интервью с Константином Хабенском — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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