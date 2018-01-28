Тарзан перестал уделять внимание жене и тоскует о первой любви

Муж Наташи Королевой вспомнил свою первую любовь.
Елену Переведенцеву тогда еще младший лейтенант Сергей Глушко встретил в городе Мирный и влюбился с первого взгляда. Через полгода они поженились, а разбежались через три. Как говорят, не сошлись характерами. Из прошлой семейной жизни осталась единственная фотография, но девушку с огромными глазами и пухлыми губами Тарзан помнит до сих пор.
Сергей Глушко (Тарзан), артист: «Первая любовь меня под венец привела. Где-то подспудно хотелось ее встретить. Не представляю, что бы я говорил. Я никогда ее с тех пор не встречал. Во-первых, мы географически находимся в разных местах. Я был в Мирном на гастролях, мыслью где-то сидело, что она где-то там! Может, придет… И там у кого-то я даже про нее спросил. Мне сказали, что она же уже уехала из города, не живет там».
Тарзану рассказывали, что через месяц после развода его первая жена снова выскочила замуж, а потом еще раз. У нее подрастает дочь. А Сергей Глушко спит и видит, как бы встретиться с бывшей супругой 25 лет спустя.
Сергей Глушко (Тарзан): «Мне хотелось бы ее увидеть. Просто даже интересно! Столько лет прошло…»
Пока Тарзан пребывает в радужных мечтах, его жене докладывают, что ее благоверный сохнет по первой жене. Королёву и Тарзана разводят несколько раз в год. Вдруг на этот раз она выставит стриптизера за дверь в чем мать родила?
Наталья Королёва, артистка: «У нас кто-то работает, а кто-то ходит подарки получает, премии всякие. Вот сегодня была я делегирована, потому что у Сергея спектакль очень ответственный».
Наташа Королёва жалуется, что она уже и забыла, что такое романтическое свидание при свечах или завтрак в постель после бурно проведенной ночи.
Наталья Королёва: «У меня так давно не было свиданий. Я уже такая женщина с опытом семейной жизни, какие свидания. Идеальное свидание — это когда муж дома. И когда жена дома. Тогда у нас вот это идеальное свидание и случается, потому что крайне редко это происходит, особенно в последнее время».
Удивлять жену сюрпризами Тарзан перестал, а ведь еще недавно артист эротического жанра ради Королёвой нырял в аквариум с акулами, не боясь потерять самое дорогое.
Наталья Королёва: «Я стояла на фоне этого красивого аквариума, вдруг поворачиваюсь и вижу — там муж и акулы. Он так романтично достал кольцо с жемчугом в коробочке и через стекло показывает, что это мне подарок. Это было, конечно, супер».
На прошлый день рождения Тарзан подарил любимой новенькую иномарку стоимостью более одного миллиона рублей. А сейчас, вздыхает певица, она даже на приватный танец не рассчитывает. Муж, приходя домой, валится от усталости.
Тарзан оправдывается, что его знаменитая супруга и сама пропадает на работе, а он лишний раз боится подойти к Королёвой, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Певица утверждает, что она — золото, а не жена, просто, как и в других семьях, у них с Тарзаном бывают кризисы, но за 15 лет совместной жизни, они научились обходить острые углы.
Тарзан признается, что о своей первой любви Елене он вспомнил случайно, мол, с кем не бывает. Артист уверяет, что встреч с ней не ищет, бережет покой Наташи Королёвой. Ей он преподнес очередной подарок — каникулы в Дубае. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Сергей Глушко (Тарзан), артист: «Первая любовь меня под венец привела. Где-то подспудно хотелось ее встретить. Не представляю, что бы я говорил. Я никогда ее с тех пор не встречал. Во-первых, мы географически находимся в разных местах. Я был в Мирном на гастролях, мыслью где-то сидело, что она где-то там! Может, придет… И там у кого-то я даже про нее спросил. Мне сказали, что она же уже уехала из города, не живет там».
Тарзану рассказывали, что через месяц после развода его первая жена снова выскочила замуж, а потом еще раз. У нее подрастает дочь. А Сергей Глушко спит и видит, как бы встретиться с бывшей супругой 25 лет спустя.
Сергей Глушко (Тарзан): «Мне хотелось бы ее увидеть. Просто даже интересно! Столько лет прошло…»
Пока Тарзан пребывает в радужных мечтах, его жене докладывают, что ее благоверный сохнет по первой жене. Королёву и Тарзана разводят несколько раз в год. Вдруг на этот раз она выставит стриптизера за дверь в чем мать родила?
Наталья Королёва, артистка: «У нас кто-то работает, а кто-то ходит подарки получает, премии всякие. Вот сегодня была я делегирована, потому что у Сергея спектакль очень ответственный».
Наташа Королёва жалуется, что она уже и забыла, что такое романтическое свидание при свечах или завтрак в постель после бурно проведенной ночи.
Наталья Королёва: «У меня так давно не было свиданий. Я уже такая женщина с опытом семейной жизни, какие свидания. Идеальное свидание — это когда муж дома. И когда жена дома. Тогда у нас вот это идеальное свидание и случается, потому что крайне редко это происходит, особенно в последнее время».
Удивлять жену сюрпризами Тарзан перестал, а ведь еще недавно артист эротического жанра ради Королёвой нырял в аквариум с акулами, не боясь потерять самое дорогое.
Наталья Королёва: «Я стояла на фоне этого красивого аквариума, вдруг поворачиваюсь и вижу — там муж и акулы. Он так романтично достал кольцо с жемчугом в коробочке и через стекло показывает, что это мне подарок. Это было, конечно, супер».
На прошлый день рождения Тарзан подарил любимой новенькую иномарку стоимостью более одного миллиона рублей. А сейчас, вздыхает певица, она даже на приватный танец не рассчитывает. Муж, приходя домой, валится от усталости.
Тарзан оправдывается, что его знаменитая супруга и сама пропадает на работе, а он лишний раз боится подойти к Королёвой, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Певица утверждает, что она — золото, а не жена, просто, как и в других семьях, у них с Тарзаном бывают кризисы, но за 15 лет совместной жизни, они научились обходить острые углы.
Тарзан признается, что о своей первой любви Елене он вспомнил случайно, мол, с кем не бывает. Артист уверяет, что встреч с ней не ищет, бережет покой Наташи Королёвой. Ей он преподнес очередной подарок — каникулы в Дубае. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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