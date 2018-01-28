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    УЕФА может запретить юным футболистам играть головой

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    УЕФА может запретить юным футболистам играть головой

    УЕФА может запретить юным футболистам играть головой

    Глава УЕФА Александер Чеферин сообщил, что футбольный союз готов запретить игру головой в детском футболе.

    По словам президента УЕФА, запрет будет введен в том случае, если исследования докажут, что игра головой может привести к серьезным повреждениям, передает The Telegraph.

    Александер Чеферин, президент УЕФА: «Это очень важно. Становится страшно от того, что может случиться в боксе или смешанных единоборствах. Это проблема многих видов спорта, в том числе футбола».

    Отметим, что в США с 2016 года действует запрет на игру головой детям до 11 лет. А в прошлом году Ассоциация профессиональных футболистов призвала ввести подобный запрет в Великобритании.

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