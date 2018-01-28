В Москве полицейский застрелил подозреваемого в краже во время задержания

Сотрудники полиции задержали в Москве пять человек, которые подозреваются в совершении квартирной кражи. Один из предполагаемых преступников при попытке скрыться был убит.
Задержание пятерых подозреваемых в краже происходило в районе Марьина роща в Москве.
Как сообщили ТАСС в МВД РФ, в ходе операции один из подозреваемых оказал полицейским сопротивление и попытался скрыться. Беглеца преследовал сотрудник ГИБДД. Мужчина набросился на полицейского с предметом, похожим на нож. Патрульный выстрелил из табельного оружия и смертельно ранил нападавшего. Мужчина скончался на месте.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.
Как сообщили ТАСС в МВД РФ, в ходе операции один из подозреваемых оказал полицейским сопротивление и попытался скрыться. Беглеца преследовал сотрудник ГИБДД. Мужчина набросился на полицейского с предметом, похожим на нож. Патрульный выстрелил из табельного оружия и смертельно ранил нападавшего. Мужчина скончался на месте.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.
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