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    В Москве полицейский застрелил подозреваемого в краже во время задержания

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    В Москве полицейский застрелил подозреваемого в краже во время задержания

    В Москве полицейский застрелил подозреваемого в краже во время задержания

    Сотрудники полиции задержали в Москве пять человек, которые подозреваются в совершении квартирной кражи. Один из предполагаемых преступников при попытке скрыться был убит.

    Задержание пятерых подозреваемых в краже происходило в районе Марьина роща в Москве.

    Как сообщили ТАСС в МВД РФ, в ходе операции один из подозреваемых оказал полицейским сопротивление и попытался скрыться. Беглеца преследовал сотрудник ГИБДД. Мужчина набросился на полицейского с предметом, похожим на нож. Патрульный выстрелил из табельного оружия и смертельно ранил нападавшего. Мужчина скончался на месте.

    Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

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